Menet közben érezhető, hogy a forma mellé odatették a technikai tartalmat is a Peugeot 508 fejlesztői, és sikerült egyedi vezetési élményt, karaktert adniuk a kocsinak. Ezt pont az bizonyítja, hogy minden újságíró más élményről számol be. Van, aki élettelen, túl könnyű, ideges kormányzásra panaszkodik, mások pont a direkt, precíz irányíthatóságot emelik ki. Több mint kétezer megtett kilométer után szinte biztos, hogy mindkét félnek igaza van.

A kormány szinte repül a kézben, kérhetne több erőt a vezetőtől, és ad egyfajta “elszigeteltség” érzést, de ma már az a nagy szó, ha az ellenkezője igaz. A kis fordulókör és a direkt reakció nálam előnyt jelentett, a Transzfogaras kanyarjait könnyen, szinte átfogás nélkül fel lehetett fűzni az apró volánnal.

Ehhez partner volt az adaptív futómű, ami kényelemre hangolva az autó méretéhez méltóan lépett át az úthibákon, Sport üzemmódban viszont pont a kellő feszességet adta meg ahhoz, hogy a hegyi kirándulás émelyítő élmény legyen az utasoknak.

Annyi típusban csúszik félre ez a megoldás, és vagy halvány a különbség, vagy a vesekőverő keménység szintjét tekerhetjük csak, a Peugeot 508-nál viszont pont eltalálták a szinteket, kellően különböznek, és arra sarkallják a sofőrt, hogy használja a Drive Select gombot. Több előzéshez is Sport módba kapcsoltam, nem azért, mert a 400 Nm csúcsnyomatékot kétezres fordulattól leadó 180 lóerős dízel lomha lett volna, hanem egyszerűen a hangulat kedvéért.

A nagyszerű kanyarképességben azért némi szerepe volt a 235/45 R18 méretű Michelin Pilot Sport abroncsoknak is, ezek a gumik tökéletesen illenek a Peugeot 508 karakteréhez.

A nyolcfokozatú hagyományos Aisin automata nyomatékváltó pedig azt a modern generációt képviseli, amire egy rossz szavunk sem lehet. Kényelmesen, észrevétlenül dolgozik, az amúgy is lapos nyomatékgörbével nincs holtidő, késlekedés, hullámvölgy, és a végáttétel is kellően “hosszú” 130 km/órás sebességnél csupán 1800-at forog a főtengely.

Rengeteg autópályával, csomagokkal, három fővel 6,7 literre jött ki az átlagfogyasztás, tehát nagyjából 7 literrel számolhat, aki ezt a kétliteres dízelt választja.

A keret nélküli ablakok ellenére példás a zajcsillapítás, igaz, ebben a forma is szerepet játszhat, csak némi motorzaj hallatszik be, de az is a fülnek kedves tónusban, kizárólag Sport üzemmódban. Gyaníthatóan mesterségesen generált hangról van szó, mert inkább egy benzines morgása, semmint a dízel kerepelése, és a Peugeot-tól már láttunk ilyet, a technika bevallottan ott volt a 308 GT-ben.

A vezetéssegítő rendszerek zseniálisan működnek, az adaptív tempomat tényleg az a fajta, amire bátran rábízzuk az autót, és sok terhet levesz a vezetőről hosszú utakon. Nem pattog a sávok között, egyértelműen látjuk, mikor melyik funkciója üzemel, a fékezést, lassítást is egész emberi módon végzi.

Ebből a sorból a tolatókamera lóg ki minőségben. Hiába ad 360 fokos felülnézeti képet, ha annyira alacsony a felbontása, hogy alig látunk rajta valamit, ennél már egy Dacia Duster, Suzuki Swift is jobbat kínál.