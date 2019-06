A Volvo V60 T8 egy nagyon-nagyon jól sikerült konnektoros hibridautó, talán a műfaj csúcsa. A 87 lovas villanymotorral tisztán elektromos üzemben is egész jó dinamikával halad, simán tartja a forgalom tempóját csaknem autópálya-tempóig. Ha pedig ez kevés és életre kel a 303 lóerős, kettős feltöltésű, hihetetlenül komplikált, teljesítményét mégis végtelen természetességgel és jóindulattal leadó benzinmotor, már-már szupersportautóvá változik az addig békésen és csendesen bandukoló családi kombi. Öt másodperc alatt van százon a kocsi és 250-nél csak az elektronika szabályozza le. A kanyarokban az alacsony súlypont és a négykerékhajtás kiváló stabilitást ad, a fékek pedig mindig képesek a tíz kiló híján két tonna megfogására.

A komplikált technika üzeneteit egy konzervatív megjelenésű, de valójában nagyon is érdekes, újszerű műszeregységen követhetjük nyomon. A jobb oldalon lévő teljesítménymérő első látásra egy egyszerű körműszer, de ez a virtuális számlap és mutató az általam eddig látott legjobb megoldás egy hibridautó aktuális teljesítmény-áramlásának szemléltetésére. Alapesetben van egy tartomány a skálán az elektromos és egy a benzines üzemmód teljesítménye számára, plusz egy tartomány a nulla alatt, a visszatöltés mértékének mutatására.

Ha átlépünk benzines üzemre, a skála kicsit lefordul és máris az összesített rendszerteljesítményt látjuk, ebben mutatja a pillanatnyi százalékos értéket a mutató. Jó, tudom, hogy komplikáltan hangzik, de aki annyi levelecskét-virágot, zöld, kék, piros áttűnést, ide-odarakott műszereket bámult már mindenféle hibridben, mint én, nagyon tudja értékelni ezt a végtelenül egyszerű és nagyon intuitív megoldást, ami valóban segít akár a hatékony vezetésben, akár gyorsan autózva annak érzékelésében, hogy mennyi erő lapul még a lábunk alatt. POWER üzemmódban persze ez az egész eltűnik és kapunk egy hagyományos fordulatszámmérőt helyette.

Futómű, fék, kormányzás: aktív lengéscsillapítók vagy sportfutómű nélkül is kiváló kompromisszum az összes rendszer sportkombis és családi autós használat között. Olyannyira jól sikerültek az alapbeállítások, hogy a menetdinamikai kapcsolót nem is nagyon volt értelme tekergetni, a kocsi normál üzemben is tudott nagyon gyors lenni, miközben az utasaim számára végig kényelmes maradt.

A Harman-Kardon hifi és a klimatizálás színvonala kifogástalan, a zajszigetelés kiváló, de ezt talán mondanom sem kell. De azért volt olyan is, ami nem tetszett. Például, hogy a kis, kristályberakásos váltókar P állásból nem egy, hanem mindig két moccantással tehető át D-be vagy R- be, és a kettő közt is mindig két lökéssel váltunk. Ugyanilyen hülyeség az is, hogy a menetdinamikai kapcsolót, egy másik kristályból készült tárcsát nem elég csak forgatni az üzemmódok váltásához, meg is kell nyomni a kívánt beállítás kapcsolásához. De a legjobban talán azt nehezményeztem, hogy az elektromos hajtás mellé belépő benzinmotor mindig érezhető rántással kezdett húzni; a legtöbb hibrid azért ezt finomabban csinálja.