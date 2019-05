A Mazdánál viszont kissé gyászoljuk a korábbi vezérszínt, a jellegzetes metálbordót, amit ők is egy szürkével váltottak le. Illetve dehogy eggyel. A Mazda 3 színválasztékban három szürke van és csak egyetlen piros. Nyilván ízlés kérdése, de a szerkesztőségben egyöntetű vélemény, hogy sem az új 3-asnak, sem az MX-5-nek nem áll olyan jól sem a “Polymetal Szürke”, sem a “Sonic Ezüst”, sem a “Machine Szürke”, mint a korábbi menőség, a “Soul Crystal Piros”.

Tegye fel a kezét, akinek feltűnt az utóbbi időben, hogy sok lett a szürke új autó az utakon! És tegye fel a másik kezét, aki azt is észrevette, hogy egész csomó autógyártó választja új modelljei demószínéül a szürkét! Nem rosszak ezek a szürkék, szó se róla. A Volkswagen Csoport autóin például igazából tök jól mutatnak a pasztellszürke különböző árnyalatai, Škodától Porschéig:

Hét éve még eleven és izgalmas barnák, zöldek, kékek szerepeltek a feljövő színek listáján, de ennek a trendnek vége. Akár tyúk, akár tojás, akár a gyártók erőltetik a szürkét, akár az emberek vágynak rá, Európában ma a szürke a színek favoritja. Ezt a trendet a festékgyártók is megerősítik. A Standox márkát birtokló Axalta jelentése szerint az uralkodó autószín a mi kontinensünkön még mindig a fehér volt 2018-ban, de az eddig második feketét harmadik helyre szorította vissza a szürke, ezzel ez a szín két százalékkal erősödött a teljes palettán elfoglalt területét tekintve, hogy úgy mondjam. És akkor ebbe még bele se számoltuk az ezüstöt. Ha azt is szürkének tekintjük, akkor az összes eladott autó harmada pompázik vagyis inkább rejtőzködik a szürke valamelyik árnyalatában!

A BASF jelentése hasonló összesített számokat említ, de a 2018-2019-es autószínekről kiadott tanulmányukban kategóriákra lebontva is közölték az autószínek arányait. A kis és kompakt autóknál fehér-szürke-fekete-ezüst a sorrend. A legdivatosabb kategória, a szabadidő-autók mezőnye is a fehér-szürke-fekete-ezüst sorrend szerint rendeződik. (Ha egynek vesszük a szürkét és az ezüstöt, akkor viszont abszolút a szürke a győztes.) A nagykocsiknál természetesen a fekete, a furgonoknál, kisbuszoknál a fehér az uralkodó szín.

A magyar autópiacon is tombol a szürkeség, de vannak érdekes meglepetések is az egyes márkáknál. A Porsche Hungária nyilvántartása szerint az általuk forgalmazott márkák közül az Audi a legszürkébb: 30%-ban szürkében vagy ezüstben viszik a négykarikásokat. Fehér: 27%, fekete: 21%, az első igazi szín pedig a kék, 12%-kal. A piros és a barna 3,7-3,4%-kal szerepel a rangsorban, zöld Audit mindössze a vevők fél százaléka rendel.

A Porschénél meglepő módon a fekete vezet, nem is kicsit: 38%-kal. A szürke a második, 22,7%-kal és természetesen a fehér a harmadik, 18,7-tel. Naná, hogy a kék a következő, 12%-kal és csak 6%-nyi Porschét visznek el pirosban. A SEAT a nagy kivétel a masszában: 44,5%-kal a fehér vezet, a második, hát persze, hogy a szürke, 22,7-tel, de legalább a feketét megelőzi a piros: 8,3% a 7,4%-kal szemben.

A škodásoknál fehér-szürke-fekete a népszerűségi sorrend (37, 31, 11%), viszont a piros nagyon a lista végén következik, a kék, barna, sárga után! És végül a Volkswagen: fehér-szürke-fekete az első három a rangsorban (35, 31, 12%), majd kék, sárga, piros következik (7,5, 4,2, 3,8%-kal).

A forgalom szürkülése tehát valós trend és sajnos öngerjesztő folyamat: aki nem akar kockáztatni, amikor majd pár év múlva eladná a most vásárolt autót (és ilyen az összes flottakezelő), nem is tehet mást, minthogy feketében és fehérben, de ha a trendeket figyeli, akkor leginkább szürkében rendeli meg az új kocsit. Még szerencse, hogy a buszok, villamosok és trolik azért a továbbiakban is színesítik majd a hazai utcaképet.