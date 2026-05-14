Hosszú idő, kicsit több, mint 4 év, de végre vadonatúj játékkal jelentkezik a Playground Games csapata, a hivatalos megjelenés előtt kipróbáltuk a Forza Horizon 6-ot. Most pedig el is meséljük, milyen, hiszen holnaptól már a nagyközönség számára is elérhető az új játék.

Viszlát Mexikó, üdv Japánban!

A franchise legújabb darabjának legnagyobb újítása egyértelműen a helyszín. A Forza sorozat történetében először Ázsiába, egész pontosan Japánba látogatunk. Ez a váltás már csak azért is felüdülés, mivel az előző, mexikói helyszín a pálya néhány részét leszámítva sokszor meglehetősen kopárnak és egysíkúnak hatott.

Mi ez a Forza Horizon? A Forza Horizon sorozat egy autós videójáték, ami a fiktív Horizon zenei fesztivál köré épül, és olyan nyílt világú környezetet kínál, amelyben a játékosok szabadon barangolhatnak, versenyeken vehetnek részt. A játéksorozatot lehet offline, egyedül és online, másokkal is játszani. Az utakon mesterséges intelligenciával irányított forgalom is jelen van, online játék esetén pedig más játékosok is. Az autókat lehet fejleszteni és tuningolni, aki szeretné, akár át is festetheti. A játékban egy trükkpontrendszer is működik; a játékosok a kirívó vezetési stílusukkal népszerűséget szerezhetnek a versenyek és a szabad barangolás során is. Például a driftelés, az ugratás és a hajszál híján elsuhanás, mind hozzájárulnak a játékos befolyási szintjéhez. Ennek emelkedésével új versenyek, illetve különleges események válnak elérhetővé, például vonat vagy repülőgépek elleni megmérettetések. Az sorozat első darabja 2012-ben jelent meg, a legutóbbi, 5. rész 2021-ben.

A Forza Horizon 4-hez és 5-höz hasonlóan ismét aváltakozik, amelyek állítólag mind nagyon különbözőek lesznek, az embargó előtti teszt során egyelőre csak a nyarat lehetett kipróbálni. A bejárható pálya hatalmas a korábbiakhoz képest: a déli végponttól az északiig eljutnijelent. Mindez kiválóan kidolgozott, részletgazdag környezetben.

Az utak dimbes-dombosak környezetben futnak sokszor kacskaringósak, mindezt realisztikusan, remekül adja vissza a valóságot a a Forza Horizon 6. Ugyanakkor kritika érheti a játékot amiatt, hogy az utak túlságosan szélesek, egy-egy sávban akár két autó is elfér.

Szerepel a játékban Tokió is, ami messze a legnagyobb város a franchise-ban eddig. Bár a térképen nem tűnik nagynak, “benne autózva” rendkívül sűrű, életteli és vibráló. A játékot korábban hirdető képeken sokat szereplő Fudzsi hegy viszont a távolból ugyan jól látszik, de megközelíteni vagy felmenni rá sajnos nem lehet.

Összetörheted, de a gumi bírja

A térkép északi részén fekvő Szotojama régiót állandó hó borítja, ahol egy komplett síparadicsom is vár ránk, ahol még egy síugrósáncon is le lehet ugratni. A táj változatosságát fokozza több erdő is, az egyiknél ezernyi bambuszon át zúzhatunk, míg a másiknál cseresznyevirágok közt farolhatunk. A felfedezés során a pálya egyik meghatározó eleme a Sinkanszen (szuperexpressz vonat), amivel sokszor találkozhatunk.

Továbbra is 5 fajta verseny közül lehet választani: országúti, földutas, terep, utcai és gyorsulás. A játékban be lehet állítani, hogy semmilyen, kozmetikai, vagy valós legyen egy esetleges a sérülés. A kozmetikai károsodás csak a megjelenést érinti, míg a szimulációs károsodás a teljesítményt (kormányzás, fékek, motor) befolyásolja, és okozhat gyors gumikopást is.

Ha a sérülést szimulációra állítod, csökken az abroncsok tapadása is, romlik a kezelhetőség, és láthatóvá válnak a kopott gumik, de defektet sosem kapsz.

A környezet a játékok során egyre rombolhatóbbá vált és a 6. részben eljutott oda, hogy az épületeken kívül kb minden rombolható. Ez leginkább a vaskosabb fákon látszódik, eddig ezek nem voltak törhetőek, most már viszont igen.

Azt tapasztaltuk, hogy a mesterséges intelligencia kiegyensúlyozatlan. Ahogy gyorsul egy kanyar egyre rosszabbak a virtuális ellenfelek, lassú kanyarokban viszont szinte verhetetlenek.

Az évek során az online működés profi szintre jutott, egyszerűen csatlakozhatunk más játékosokhoz. Több módon is lehet társakat találni és beszélgetni. Mi magunk is kereshetünk, de a játék is ajánl.

Visszatérő lassabb tempó és új karszalagok

A Forza 6 története során a saját karakterünk ezúttal is néma, ahogy az 5. kiadást leszámítva mindegyik Forzában. A tájékozódásban a játék elején először kettő, majd három fontosabb karakter segít:

Mei: a helyi japán lány, aki körbevezet minket, tippeket ad a felfedezéshez, és tőle kapjuk meg az ún. gyűjtőnaplót is.

Jordan: a velünk együtt érkező srác, aki ismeri a fesztiváleseményeket, és narrálva magyarázza el azokat.

Helena: a japán Horizon fesztivál főszervezője.

A karrierépítésben visszatér a lassabb besorolási rendszer, ahogy az 5-öst megelőző darabokban. Nincs teljes szabadságunk az autóválasztás terén, ahhoz, hogy a gyorsabb autókkal versenyezhessünk, először a lassabbakkal kell győzelmeket aratni.

Az autókat kissé lefokozták, az eddigi teljesítmény alapú autókategóriák lentebb kerültek, mivel megérkezett a legerősebb autókat tömörítő „R” (Race).

Bár a bivalyerős autókat a nyílt világban korábban is lehet vezetni, a versenyeken nem indulhatunk velük azonnal. A versenykategóriákat különböző színű karszalagok jelzik. Az eseményekkel pontokat, majd karszalagokat szerezhetünk, a legmagasabb szintűvel rendelkezők pedig belépést nyernek egy különleges helyszínre, a Legendák szigetére.

Horizon Rush: Egy hatalmas, időre menő akadálypálya, ahol a szűk útrészek és a sok hajtűkanyar miatt egyszerre kell nagyon gyorsnak és ügyesnek lenni.

Időfutam: Nyílt világú időmérő pálya, ahol autókategóriák szerint besorolt, hetente frissülő ranglistákon kell minél jobb időt futni.

Autós találkozók: Kijelölt találkozóhelyek, ahol leparkolva bemutathatjuk a karakterünket és autóinkat a többi játékosnak, festéseket vagy tuning elemeket tölthetünk le, és akár meg is vásárolhatjuk a látott autók másolatát.

Gyorsulási versenyek: Nyílt világú, maximum 12 autós gyorsulási futamok. Csak fel kell állni egy rajtpozícióba, és ha csatlakozik más játékos, a lámpák kigyulladása után indulhat is a csata.

Stunts Party: A korábbi Horizon Arcade (vagy a 4. részben Forzathon Live) új neve. Ezek olyan kooperációs minijátékok, ahol a többi játékossal közösen végrehajtott mutatványokért és kihívásokért krediteket kapunk. Az unalmassá válás elkerülése végett a 4. részhez hasonlóan nem negyedóránként, hanem óránként indulnak.

Bemutatók: Nagyszabású, látványos események, ahol különleges ellenfelekkel küzdhetünk meg.

Nagyszabású, látványos események, ahol különleges ellenfelekkel küzdhetünk meg. Horizon Play!: Az online módok összefoglaló neve, amely összesen 8 eseményfajtát takar. Ezek a Horizon-verseny, az Egyenautós verseny, a Tógeleszámolás, a Horizon Drift, az Eliminátor, a Bújócska, az Egyéni verseny és az Egyéni drift. A két újdonság az Egyenautós verseny (maximum 12 játékos, teljesen azonos autóval és tuninggal, ahol legfeljebb a festés térhet el) és a Tógeleszámolás (kétszemélyes párbaj, ahol 3 versenyen át küzdenek a felek véletlenszerű autóosztályokban).

A játék elején kapjuk meg Mei-től a gyűjtőnaplót, ami két részre oszlik: a fesztivál eseményeire és a pálya felfedezésére. Mindkettő pontgyűjtésre és nyereményekre épül. A fesztiválhoz kapcsolódó részen szerzett pontokat magasabb szintű karszalagokra válthatjuk, míg a felfedezésért bélyegek járnak, amelyek új pajtaleleteket tesznek elérhetővé.

A térképen 200 darab lezúzható trükkpont-tábla található, újdonságként pedig megjelentek a helyi ételekről (például: rámen, currys rizs, onigiri, edamame) mintázott régiós kabalák is.

A pajtaleletek mellett bejönnek a kincsautók is: ezek megtalálásához nem egy kis sugarú kört kapunk nyomként a térképen, hanem egy képet az autóról és a környezetéről, amiből nekünk kell megfejteni a pontos helyszínt.

Az egyediség terén is szintet lép a játék: megjelent a, amely minden játékos online otthonában elérhető. A garázs szabadon berendezhető, a dizájnt megoszthatjuk másokkal vagy letölthetjük az övéket.

Megjelent „A Birtok” is, ami egy hatalmas nyílt világú placc, ahol az igazán kreatív személyiségek kiteljesedhetnek. Ugyanis a hely lehetőséget ad arra, hogy bármit megépítsünk, amit csak megálmodunk, lehet ez versenypálya, ház vagy a tökéletes kert. Akárcsak a garázs testreszabása esetében, az új tárgyak elhelyezése kreditbe kerül, de eltávolításukkor a teljes összeget visszakapjuk.

A vezetésben nagy segítség a beállítható közelségjelző radar, ami a holttérben lévő autókat figyeli – akár hangjelzéssel is –, tisztábbá téve a versenyzést azoknak, akik nem a standard üldöző kameranézetet használják. Megjelentek a LINK-trükkök is, amelyeket egy közelben lévő játékossal egyszerre kell végrehajtani.

Annába, a navigációs rendszerbe a meglévő drón mód mellé bekerült a „következő lépés”, ami sztoriban előrevivő eseményeket ajánl, valamint a robotpilóta. Utóbbi elvisz a beállított célig, miközben mi a tájat és az autót mutató mozinézetet figyelve pihenhetünk.

A negyedik, világépítő funkcióval pedig egyedi eseményeket, útvonalakat, kihívásokat hozhatunk létre, vagy a CoLab segítségével másokkal közösen építhetünk útvonalat.

550+ autó, ütős hangok és jutalomverdák

A járműlista több mint 550 autót számlál, amelyekre immár a környező világ is vizuális hatással van, így például jól látszik a gumikopás. Minimálisan fejlődött a Forza Aero rendszer, az autók karosszériáját átalakító csomag is. Immár az első és hátsó tengelyekre eltérő felniket is szerelhetünk, és végre megjelent az ablakok fóliázásának lehetősége is.

Újdonság az is, hogy a nyílt világban dinamikusan bukkannak fel a kedvezményes árú, eleve tuningolt utángyártott autók, valamint a jó áron kínált Forza Edition modellek is.

A játék legfrissebb kiadása számos új modellt vezet be. Köztük nyilvánvalóan ott a játék egy “címlap autója” a Toyota új V8-as hiperjárgányaa GR GT prototípus

Érdekesebb új modellek a Forza Horizon 6-ban:

2025 Toyota Land Cruiser (címlapautó)

2025 Ferrari F80

2024 BMW X6 M Competition

2024 Königsegg Gemera

2024 Nissan GT-R NISMO

2024 Ram 1500 TRX

2024 Lucid Air Sapphire

2022 Maserati MC20

2020 Jeep JT

2008 Mazda Furai

2006 Dodge Ram SRT-10

1999 Toyota Altezza RS200 Z Edition

1994 Subaru Vivio RX-R

Emellett a veterán, visszatérő játékosok 6 jutalomautót is bezsebelhetnek, attól függően melyik korábbi Forzával játszottak:

Forza Motorsport: 2024 Chevrolet Corvette E-ray

Forza Horizon 5: 2021 Mercedes-AMG ONE

Forza Horizon 4: 2016 Aston Martin Vulcan

Forza Horizon 3: 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

Forza Horizon 2: 2014 Lamborghini Huracan LP-610-4

Forza Horizon 1: 2013 Dodge SRT Viper GTS

A belső nézet szerelmeseinek jó hír, hogy a kormány immár 540 fokot fordul a pilótafülkében, és az új animációnak köszönhetően a karakter is jobban megtekeri a volánt (eddig az animáció csak 180 fokot követett le).

A hangzás az eddiginél élvezetesebb: továbbfejlesztett turbó- és kipufogóhangok, részletesebb útfelületi interakciók és pilótafülke-impulzusválaszok jellemzik a játékot. Ez sokat hozzátesz az új Forzához. A hitelességet különböző évszakokban rögzített japán környezeti felvételek garantálják, állítólag. A zenéért 9 fiktív rádióállomás felel.

A játék megjelenéskor elérhető lesz Xbox Series X|S-re, Windows PC-re. A Forza Horizon 6 a fejlesztők ígérete alapján még ebben az évben megjelenik PS5-re.

A Forza sorozat történetében először támogatni fogja a játék mentéseinek átvitelét PC és konzolok között, beleértve a Steamet, az Xboxot és a PlayStationt is. A Microsoft Store-ban (Xbox Series X|S-re vagy Windows PC-re) megvásárolt digitális változat a Steam kivételével átjárható: mindkét platformon játszható, a mentések és a megvett DLC-k pedig extra fizetés nélkül átvihetők.