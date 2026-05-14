Amikor a Porsche 1998-ban, a 996-os széria bevezetésével vízhűtésesre cserélte a korábbi léghűtéses boxermotort, rengeteg haragost szerzett magának a márka. Az azóta eltelt három évtizedben persze kiderült, hogy vízköpennyel is lehet élvezetes a boxer, de a mai napig hatalmas rajongótábora (és piaca) van az 1998 előtti 911-eseknek.

A jelek szerint házon belül sem tudták elengedni a koncepciót: a Porsche ugyanis szabadalmaztatott egy levegőhűtési rendszert – igaz, ez nem kiváltaná, hanem kiegészítené a jelenleg is használt folyadékhűtést.

A német szabadalmi hivatalhoz eredetileg tavaly benyújtott, és idén május 7-én bejegyzett szabadalom a blokk, a turbófeltöltő és a kipufogó körül áramoltatna levegőt egy nagy teljesítményű ventilátorral.

Hogy a rendszer hatékonyan működhessen a motortér egészét légcsatornaként alakítanák ki, azaz minden irányból zárt lenne. A radiátort közvetlenül a motor előtt helyeznék el, az azon átáramló levegő körbefújná a forró alkatrészeket, majd hátul távozna.

A megoldás zseniális járulékos előnye, hogy a levegőt áramoltató ventilátor forgásirányát megfordítva fel lehetne gyorsítani a hűtőfolyadék felmelegedését. Sőt, a Porsche szerint kialakításától függően akár a leszorítóerő növelésére is alkalmas lehetne a ventilátoros rendszer – úgy, mint a Gordon Murray által tervezett porszívós hipersportautóknál.