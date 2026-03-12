Gordon Murray nem az a fajta nyugdíjas, aki tulipánok ültetésével és kártyapartikkal tölti mindennapjait nyolcvan felé közeledve. Ő inkább saját nevével fémjelzett hipersportautókat készít, kötöttségek nélkül, csak a sebesség istenei előtt tisztelegve.

Irigyeljük? Naná, hogy igen, és tiszteljük: elért mindent a Forma-1-ben, majd megalkotta minden idők egyik legikonikusabb közúti fenevadját, a McLaren F1-est. Jelenlegi hobbiprojektje, a Gordon Murray Automotive, pedig valószínűleg élete fő műve.

A saját tempóban dolgozó, részleteket művészi tökéletességgel kidolgozó cég már több féktelen fordulatszámon pörgő, V12-es motorral szerelt autóval nyitotta meg a milliárdosok pénztárcáját. Hitvallásuk igazi esszenciája pedig a legendás, 2019-ben elhunyt F1-es versenyző, Niki Lauda előtt tiszteleg.

Magát az autót már 2021-ben bemutatták, de az alapos fejlesztés jegyében csak most vitték versenypályára, hogy megnézzék, mit tud.

14 fotó

A cég ajtóközleménye szerint a háromszoros Indy 500-győztes és négyszeres bajnok Dario Franchitti 1:53,03-as köridőt autózott a bahreini aszfaltcsíkon, ami több mint hét másodperccel jobb a GT3-as kategória 2001-ben megállapított referenciaidejénél. A célegyenesben elérte a 296 km/h-s végsebességet, fékezéskor 3g-s, a kanyarokban pedig 2,7g-s oldalirányú erőhatásokat tapasztalt – és közben pokolian jól érezte magát.

A T.50s-t továbbra is a Cosworth által fejlesztett, 3,9 literes, szívó V12-es mozgatja, amely egészen 12 100-as percenkénti fordulatszámig forgatható. A maximális teljesítménye alapjáraton 701 lóerő (illetve az opcionális torlónyomásos légbeömlővel 725 LE), ami nem sokkal a limit előtt, 11 500-as fordulatnál érkezik meg. A 484 Nm-es csúcsnyomaték 9000-es fordulaton jelentkezik.

A konstrukcióban új a hatfokozatú, szekvenciális sebességváltó. Belső komponenseit könnyítették, áttételezését pedig 320-330 km/óra körüli végsebességre hangolták. Kívánságra rövidebb végáttétellel is szállítják majd az autót: ilyenkor a végsebesség 275 km/órára csökken, viszont robbanékonyabb lesz az autó.

A T.50 aerodinamikai adottságai sem mindennapiak, a T.50s Niki Lauda azonban ezen is túltesz. A hátsó szárnyat Murray 1983-as F1-es versenyautójáról mintázták, egy sor további elemet építettek be, illetve optimalizáltak, valamint a 400 mm-es ventilátor köré épülő csomagból kivették a kis légellenállású üzemet. A csapat a fejlesztés során 1,9 tonnás leszorítóerőt ért el, ám ezt túlzásnak érezték, így végül maradt az 1500 kg, ami szintén embertelen.

És ha mindez a történelmi szál nem lenne elég: a tervezett 25 darabos gyártási széria a Murray által tervezett F1-es autók 25 győzelme előtt tiszteleg, így minden egyes elkészült példány egy-egy korábbi diadalt idéző nevet kap.

A GMA tájékoztatása szerint a sorozatgyártású példányok az év közepére készülnek el.