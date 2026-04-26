„Az Európai Bizottság megerősíti, hogy a magasabb bioüzemanyag-keverési arány fontos szerepet játszhat a meglévő járműpark szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében” – írta az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen három német európai parlamenti képviselőnek címzett levelében. A dokumentumról a Bild újság számolt be.

A német lap értesülései szerint az Európai Bizottság a vonatkozó politikai keret felülvizsgálatának részeként fontolóra veszi a magasabb etanol-tartalom (E20) engedélyezését a benzinben. Ennek érdekében várhatóan sor kerülhet az Európai Unió üzemanyag-minőségi irányelvének frissítésére. Amennyiben engedélyezik ezt, abban az esetben legfeljebb 20 százalékban megújuló bioetanolt is tartalmazhat a benzin keverék.

A kezdeményezés mögött az európai üzemanyag‑árrobbanás áll. A bioetanol‑arány emelése mérsékelheti a fosszilis komponensek költségét, így a literenkénti ár is csökkenhetne. Ugyanakkor a szakértők szerint az E20‑hoz műszaki kompatibilitási vizsgálatok szükségesek, mert nem minden motor képes kezelni a magasabb etanol tartalmat.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az E20 árcsökkentő hatása korántsem garantált. Hiába olcsóbb a bioetanol, a magasabb etanoltartalom miatt a motor üzemanyag-fogyasztása nőhet, így a végső költség az autósok számára akár változatlan is maradhat. Emellett a környezeti előnyök sem automatikusak. A bioetanol klímalábnyoma attól függ, milyen alapanyagból és milyen módszerrel állítják elő, vagyis a „zöldebb üzemanyag” ígérete csak akkor teljesül, ha a teljes ellátási lánc fenntartható.

A Bizottság mindenesetre azt hangsúlyozza, hogy az E20 bevezetése nem igényelne új infrastruktúrát, és a jelenlegi járműpark egy részénél valóban csökkenthetné a kibocsátást. Az E20 tehát nem egyik napról a másikra érkezik, és nem is csodaszer, de az EU üzemanyag‑politikájában egyre komolyabban számolnak vele.