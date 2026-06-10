Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) június 1-7. között „2Wheelers” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világítóberendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrizte.

A koncentrált ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak.

A rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. Bukósisak nélkül 134 közlekedő vett részt a forgalomban. A hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt 53 esetben indult eljárás (például rendszámtábla eltakarása, felhajtása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele miatt). A kötelező láthatósági ruházat hiányát lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok között 19 alkalommal szankcionálták.

A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 3395 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Ezek között szerepelt többek között az elsőbbség meg nem adása, a záróvonal átlépése, az irányjelzés elmulasztása, a mobiltelefon használata rollerezés közben, a gyorshajtás vagy a járdán történő kerékpározás.