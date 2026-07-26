A most következő eset jól mutatja, hogy a közlekedési balesetek nagyon váratlan szituációkból is kialakulhatnak. Egy autóssal olyasvalami történt, amire nehezen lehet felkészülni, de mivel figyelme az úton volt, ezért időben észlelte a bajt. Ennek köszönhetően pedig a kerékpáros is megúszta a kórházi ellátást.

Legnicában egy autós városi tempóval haladt egy kétsávos úton. A kocsi zöldhullámot kapott és így megállás nélkül tudott áthaladni a kereszteződéseken. Az egyikben azonban egy biciklis érkezett jobbról és a felvételek tanúsága szerint problémákba ütközött számára a megállás. Mivel neki pirosat mutatott a lámpa, ezért időben le kellett volna lassítani és megvárni, míg zöldet kap.

Ez nem így történt, mivel a Bayern München szimpatizáns kerékpárosnak gondja akadt a megállással. Bár izomból rámarkolt a fékre, sajnos nem a hátsót, hanem az elsőt használta. A fizika persze nem hazudtolta meg magát: a kerékpár mit egy vágtázó ló, úgy vettette le magáról a szerencsétlen férfit, aki így az autó elé esett. Nagy szerencséje volt, hogy az autós azonnal reagált és lefékezett a jelenet láttán.

A biciklis azonban így sem veszítette el jómodorát és azonnal elnézést kért az autóstól. Vélhetően azért, mert miatta kellett megállnia akkor, amikor amúgy is zöld lámpája volt. Jól látható tehát, hogy a deffenzív vezetés életeket is menthet akár, hiszen, ha az autós nem veszi észre időben a kerékpáros hibáját, akkor 50 km/órás tempóval ütötte el volna a férfit, aminek következtében akár súlyos, életveszélyes sérüléseket is szenvedhetett volna.