A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitánysága nagyobb kárt okozó rongálás miatt indított eljárást egy ismeretlen férfi ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. június 2‑án, késő délután a II. kerületben egy fekete Mercedes-Benz mellett elhaladó biciklis a jármű bal oldalának több elemét kerékpárja kormányával meghúzta, majd szó nélkül továbbhajtott.

A feltételezett elkövetőről felvétel készült, a rendőrség pedig kéri, hogy aki felismeri a férfit, vagy információval rendelkezik róla, akár névtelenség mellett is tegyen bejelentést a 06‑80‑555‑111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

A kerékpáros aligha védekezhet azzal, hogy az autó tilosban állt. Ez semmilyen formában nem teszi „véletlenné” vagy „jogossá” a rongálást. A jármű szabálytalan megállása nem ad felmentést arra, hogy valaki kárt okozzon benne. Jogi szempontból ez továbbra is szándékos rongálásnak minősül. A felvételen az is látszik, hogy a biciklis miután végig húzta a kormányt a Mercedes oldalán, még vissza is néz a kocsira. Ez a mozdulat pedig nagyon árulkodó, hiszen tulajdonképpen ellenőrizte a rongálás eredményét.

Bár a kár mértéke nem ismert, valószínűsíthető, hogy legalább 100 ezer forint felett van, ami azt jelenti, hogy az elkövető 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Emellett a károkozás polgári jogi úton is behajtható, mert a sértett jogosult a teljes javítási költség megtérítésére.