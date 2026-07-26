Egyszer csak felvillant a villogó, majd megkérték, hogy álljon félre. Aki arra járt, az csak annyit foghatott fel elsőre, hogy két rendőrautó az út szélére húzódott. Valójában azonban ennél sokkal komolyabb volt a helyzet.

Egy férfi ujjat húzott a California Highway Patrollal (CHP), ami Kalifornia-állam (USA) közúti rendőrségének tekinthető. A probléma azonban nem gyorshajtás, vagy piros lámpán való áthajtás volt a delikvenssel szemben. Az egyenruhásoknál az verte ki a biztosítékot, hogy a megállított autó nagyon hasonlított az ő általuk használt hivatásos rendőrautóra. Pedig az intézkedés alá vont férfi a Transformers sorozatból ismert Decepticon rendőrautót valósította meg élet nagyságban.

A CHP West Valley-i kapitánysága szerint a helyzetet súlyosbította, hogy olyan előre néző, piros fényű jelző- vagy villogólámpával volt felszerelve, amire nem volt engedélye. A kaliforniai törvények szerint csak olyan járművek használhatnak előre néző piros fényeket (LED-panel, fénycsík, scanner light), amelyek hivatalosan mentési, rendvédelmi, vagy tűzoltási feladatokat látnak el. Miért tiltott? Azért mert a piros, előre néző fény rendőrségi, vagy tűzoltójárműre emlékeztetheti az autósokat. A kaliforniai törvények szerint a civil járművek nem imitálhatnak hivatalos, hatósági jelzéssel ellátott személyautókat.

A megállított autón ugyanakkor a 911-es szám, valamint egy szlogen (To punish and enslave) is szerepelt, ami egy valódi rendőrségi mottó (to protect and serve) paródiája. Emellett a festés is olyan volt, mint amilyet a California Highway Patrol (CHP) is használ a saját rendőrautóin. Valószínűleg ez is hozzá járult ahhoz, hogy a férfi slamasztikába kerüljön. Ha a Ford Mustang tulajdonosa csak zárt területen, egy kiállításon villogott volna Deception rendőrautójával, akkor talán nem csapott volna le rá a törvény szigora. Mivel azonban nem így járt el, ezért megbüntették, de állítólag még a sötétített szélvédő miatt is kapott egy bírságot.

Fontos megjegyezni, hogy ez már nem az első eset. 2014-ben, Massachusetts államban (USA) egy férfi bíróság elé került, mert a 2010-es Maserati GranTurismójából Decepticon‑rendőrautót épített. A vádakat később ejtették, de a hatóságok akkor is jelezték: nem nézik jó szemmel, ha egy civil autó túlságosan hasonlít egy hivatalos járőrkocsira.

A történet tanulsága egyszerű: olcsóbb és fájdalommentesebb, ha a civil autónk nem úgy néz ki, mint az adott állam hivatalos rendőrautói. Így jó pár kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat.