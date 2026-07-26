Az állami busztársaság ma három fő problémával küzd. Ezek közé tartozik az alkatrész-utánpótlás megoldatlansága, a szakemberhiány, valamint a korosodó elővárosi alacsonypadlós buszflotta. A közlekedési és beruházási miniszer annak kapcsán beszélt erről, hogy nemrég látogatást tett a Volánbusz éjjel-nappal működő karbantartó telephelyén, Fóton.

Azért vagyok itt, mert váratlan válsághelyzetet örököltünk meg. Korábban Fóton tucatjával álltak itt olyan buszok, amelyek alkatrész hiányában nem tudtak kijönni innen és forgalomba állni. Összesen májusban 290 darab autóbuszt nem tudtak emiatt megjavítani a szakemberek. Ezt sikerült mára 170-re csökkentenünk. Természetesen ez sem jó, de jobb, mint ami korábban volt. Az a feladat, hogy lenullázzuk ezt az értéket a szeptemberi iskolakezdésre” – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid.

Véleménye szerint azért alakult ki ez a helyzet, mert korábban a beszerzéseket, a logisztikai, raktározási és alkatrészellátási tevékenységét teljes egészében központosították. Emiatt leálltak olyan folyamatok, amelyek életben tartották az alkatrészek folyamatos utánpótlását. A szükséges komponenseknek több mint fele nem volt elérhető Fotón sem. Ide tartoznak a futóművek, a szélvédők, valamint a kormányzáshoz szükséges alkatrészek, nem beszélve a gumiabroncsokról és más egyéb fontos tartozékokról.

„Valamilyen okból kifolyólag hagyták kifutni a szerződéseket áprilisban és májusban úgy, hogy nem volt meg a lehetősége annak, hogy az alkatrészeket pótolni lehessen”- jegyezte meg a közlekedési miniszter. Hozzátette: a Volánbusz és a MÁV Csoport közbeszerzés köteles, ahhoz, hogy az operatív működés biztosított legyen, az alkatrészellátással kapcsolatos tendereket legalább fél évvel korábban ki kell írni.

A szakember komoly problémának nevezte még, hogy az elővárosi viszonylatokon túl sok az öreg, 15-20 éves autóbusz. A Tempo 100-as minősítéssel rendelkező távolsági buszok már több mint egymillió kilométeres futásteljesítménnyel rendelkeznek a Volánbusz flottájában.

Vitézy Dávid szerint kiemelt cél az új buszok beszerzése, mivel a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében induló, nagy volumenű vasút­felújítások idején jelentős mennyiségű pótlóbuszra lesz szükség. A miniszter hozzátette: el kell kezdeni az új, elővárosi, alacsonypadlós csuklós buszok vásárlását is, hogy fiatalodjon a hazai buszflotta. Ezekre különösen Budapest, Miskolc, Szeged és Debrecen térségében van fokozott igény.

Egy másik, Facebook videóban azt is közölte, hogy a kormány még idén kiírja a tendereket a HÉV-szerelvények beszerzésére is. Ennek köszönhetően összesen 42 darab új, alacsonypadlós, klimatizált szerelvény érkezhet a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A járműcsere mellett pedig a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsíteni fogják.

Minden hétköznap reggel körülbelül 5 ezer autóbusz áll forgalomba a Volánbusz üzemeltetésben, hogy kiszolgálják a hazai utazóközönséget a legkisebb falvaktól, a megyei jogú városokon át egészen a fővárosi agglomerációig.