Bár a szombati időmérőn a második leggyorsabb volt, Lewis Hamilton hátrasorolásos büntetés miatt csak az ötödik helyről kezdhette a vasárnapi Magyar Nagydíjat.

A Ferrari-pilóta az első körön előrébb tudott lépni, dobogóesélyes volt, de az Oscar Piastri kiesése miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz alatt, hogy előnybe kerülhessenek a korábban cserélő mercedeses Kimi Antonellivel szemben, az 57. körben friss gumikért a bokszba hívták Hamiltont és Charles Leclerc-t is. Max Verstappen kint maradt, pozíciót nyert, Hamilton pedig ugyan Antonelli elé tért vissza a pályára, a helyet át kellett adnia az olasznak, mert ő volt előrébb a biztonsági autós vonalnál.

A hab a tortára azzal került fel, hogy az angol végül egy 5 másodperces büntetést is kapott, amiért 0,1 km/órával túllépte a bokszutcai sebességhatárt. Nem csoda, hogy a végül 5. helyen rangsorolt Hamilton szerint hiba volt kihívni a VSC alatt:

„Igen, határozottan úgy gondolom, hogy nem kellett volna kiállnom, de az utasítás pont a bokszutca-bejáratnál érkezett, nem volt idő vitázni, ilyenkor egyszerűen bízni kell a döntésben. De így utólag azt gondolom, hogy a gumijaim teljesen rendben voltak. Maxszal szemben valószínűleg veszítettem volna, de legalább a 3. helyet megtartottam volna, ha nem megyek ki. És a kerékcsere még a büntetésnek is megágyazott” – mondta a Sky Sportsnak a futamot követően.

Hamilton a hungaroringi eredménnyel 50 pontos hátrányba került az éllovas Antonellivel szemben a bajnokságban, de nagyjából így is elégedett az idénye első felével, csak a hibákat, büntetéseket sokallja:

„Igen, egyértelműen elégedett vagyok. Nagyon hálás vagyok a csapatnak, mert igazán nagyszerű munkát végeztek eddig. De az elmúlt három futamom nem volt valami jó. Sok-sok hiba: Silverstone-ban keményen megfizettem (a rajtkiugrásért), aztán a legutóbbi futam (amikor Russell-lel ütközött az első körön), most pedig ez” – sorolta a pozíciókba kerülő 5 másodperces büntetéseit.