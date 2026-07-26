A 2026-os Magyar Nagydíjat a pole-ból induló Lando Norris nyerte, de nem rajt-cél győzelemmel. A címvédőt már az első körön megelőzte csapattársa, Oscar Piastri, aki az első etapján vezette a versenyt, de aztán egy furcsa incidensbe keveredett, Norris mögé került, majd műszaki hibával búcsúzott is.

Így értékelt az ausztrál:

„Egyértelműen az előzés volt a futamom fénypontja, onnantól már lejtőre kerültek a dolgok. Jó sok minden volt. Először is: a kemény gumikon eltűnt a tempóm, aztán arra sem igazán számít az ember, hogy egy lekörözött pilóta üti ki, de tessék, az élet rám cáfolt. Aztán jött a sebességváltó hibája is, szóval nem volt egyszerű nap.”

A kerékcseréjén már túl lévő Piastri a Sainzcal történt incidense miatt időt veszített, így a maga második cseréje után Norris a csapattársa elé tért vissza a pályára. Az ausztrál a rádión háborgott egy sort, de később már higgadtan beszélt.

„Carlos belém jött, reméltem, hogy a csapat még nem hívja ki Landót, hogy legalább egy kis esélyem legyen megtartani a vezetést, persze ez nem túl észszerű elvárás. Inkább csak abban a pillanatban dühített, ami történt. Úgy gondolom, hogy a kerékcserém időzítése rendben volt, meg akartuk verni Lewist, ahhoz pedig az kellett.”

A McLaren csapatfőnökét, Andrea Stellát is megkérdezték a pilóták közti csatáról, valamint arról, hogy szerinte Piastri elfogadja-e, hogy ha közvetve is, de Norrisnak segítettek a kerékcserével.

„Úgy gondolom, nagyszerű versenyzést láttunk. Jó volt látni, hogy Oscar és Lando a vezetésért küzd, fair módon, mert a mi pilótáink így csinálják. Oscarnak megvolt a lehetősége, hogy átvegye a vezetést, aztán kiderüljön, mit tud kihozni a tempójából. A verseny alakulása miatt Oscar cseréjével le akartuk védeni Hamiltont, és aztán ott volt a lekörözéses eset. Miután az élre állt, Lando tempója nagyon jó volt, ki is használta ezt, na meg azt, hogy Oscar időt veszített az incidens miatt.”

„Azt hiszem, Oscar máris belátta, hogy nem ellene voltunk, elég megnéznie a verseny menetét, hogy lássa, Lando a saját tempójának köszönhetően szerezte vissza a vezetést, a lekörözéses eset csak pech volt” – mutatott rá az olasz.