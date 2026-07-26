A mclarenes Lando Norris nyerte a 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Red Bull hollandja, Max Verstappen és a mercedeses Andrea Kimi Antonelli előtt.

A hungaroringi 70 körös versenyt a két Ferrari lágy gumikon kezdte, miközben közvetlen környezetük közepesen rajtolt. A maranellóiak ettől jobb rajtot várhattak, de…

A rajt

…Charles Leclerc-nek nem sikerült túl jól, de nem panaszkodhat George Russellhez képest. A Mercedes-pilóta a 20. helyre esett vissza, visszafulladt a kocsija. Az élre Oscar Piastri állt a McLarennel csapattársa, Lando Norris és Max Verstappen (Red Bull) elé.

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Pár kör után sem változott ez az állás annak ellenére, hogy Hamilton azért ostromolta Verstappent. Az első ötös relatíve együtt maradt, és Andrea Kimi Antonelli sem volt túl messze tőlük hatodik helyen, nyakán Isack Hadjar Red Bulljával. Russell a hatodik körre már visszamászott a 14. helyre.

Elhúznak a McLarenek – aztán mégsem

A futam elején jó tempót diktáltak a papaja autók. Piastri a csapattársával szemben is kényelmes 1,5 másodperces előnyre tett szert, de Norrisnak sem kellett aggódnia a mögötte jövő Verstappen miatt, két másodperccel leszakította a 10. körre. A hollandot Hamilton üldözte még mindig, nehezen talált fogást a hétszeres világbajnok a négyszeresen. Hamiltonnak ez azért sem volt jó hír, mert lágy gumijai jobban koptak, nem tűnt stratégiai szempontból jó húzásnak a piros Pirelli-abroncsos kezdés. Eddigre Antonelli lerázta Hadjart, Russell pedig már a 12. volt.

Hamilton végül 13 kör után meg is kezdte a cseréket, kemény gumikat kapott. A brit forgalomba tért vissza, a 9. helyre, így rá volt kényszerítve, hogy előzgessen, de Arvid Lindblad (Racing Bulls) megakasztotta rövid időre. Verstappennek ez sem volt elég, a következő körben megejtett cseréje után Hamilton mögé tért vissza a pályára.

Verstappen ezt azonban nem hagyta annyiban: miközben megelőzte Liam Lawsont (Racing Bulls), a holland Lawsont és Hamiltont is.

A bokszutcai reakciókat kissé megzavarta Valtteri Bottas füstölő-lángoló, a bokszutcába lassan beguruló Cadillace, Piastri el is halasztotta emiatt saját kerékcseréjét. A 17. körben aztán már cselekedett az ausztrál és Leclerc is, egy körrel később pedig Norris is. Antonelli vette át a vezetést Hadjar, Piastri, Norris, Verstappen és Hamilton előtt. A használt gumikon haladó francia Red Bull-pilóta feltartott mindenkit magam mögött, jól összejött a nettó legjobb négyes, mielőtt mindenki megelőzte.

Hány kiállással lehet nyerni?

Antonelli a pályán maradt közepes gumikkal, míg a többiek új keményekkel kergették. A McLarennél arra gyanakodtak, a Mercedes egy kiállásra játszik. Az olasz végül a 23. kör elején kapta meg kemény gumijait, és tért vissza hatodikként a pályára. Közvetlenül Russell előtt foglalt helyet, de a brit még nem volt kereket cserélni.

Miután a McLarenek tandemben visszakerültek az élre, hamar újra kialakult a korábbi 4 másodperces előnyük Verstappen és a Ferrarik előtt. Hamilton ekkor nem nyomult már a holland mögött, helyette Leclerc mondogatta a csapattárs mögött, hogy sok időt veszít, burkoltan változást, helycserét kérve.

Russell csak a 28. körben járt először friss gumikért, a keményekkel a 9. helyen folytatta a száguldást.

Norris a 28. körben egy alkalommal kifutott a bukótérbe, egy másodpercet hagyva ott, de a lemaradást pár körön belül visszafaragta arra a néhány tizedmásodperces szintre, ahol korábban volt.

Újabb kerékcsere-turnus

Hamilton már a 31. körben ledobta a kemény gumikat, 17 kör után, és újabb keményeket kapott. A britnek megint rosszul jött ki a forgalom, Hadjar mögé szorult ismét egy körre. Lépésére nem reagáltak azonnal a többiek, de a McLarennél töprengtek azon, mit tegyenek. Piastri végül a 33. körben váltott másodjára gumikat, a többiek maradtak a pályán a futam ezen szakaszában, így teljesen szétszakadtak a stratégiák.

Leclerc-re időközben felért Antonelli – a páros 12 másodpercre volt féltáv után az élen álló Norristól. A tempót veszítő Ferrari-pilóta kapott is egy friss szett kemény gumit – és naná, hogy ő is megakadt Hadjar Red Bullján. Russell továbbra is a legjobbaktól távol, viszont a középmezőny előtt, a 8. helyen volt.

Piastri győzelmi esélyein nem segítettek, hogy lekörözésnél Carlos Sainz Williamsével összeért. A McLaren megúszta komolyabb sérülés nélkül, viszont az időveszteség épp annyi volt, hogy a második gumicseréjét megejtő Norris a bokszkiállás után át is lépte csapattársát. A brit így vezetett a kétkiállásosok közt, előtte a valóságban Verstappen haladt az élen, Antonellivel a sarkában.

What's going on?! 😵



Back marker Sainz has contact with Piastri who's vying for the win



Oscar is furious #F1 #HungarianGP | LAP 39/70 pic.twitter.com/uMzmEKkD6g — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Ez viszonylag hamar megváltozott: Verstappen lágy gumikra váltott, Norris pedig utolérte Antonellit, a 46. körben pedig meg is előzte. Norris ekkor már 7 másodperccel vezetett Piastri előtt, aki láthatóan elvesztette lelkesedését, de az autója is lassíthatta. Aligha vigasztalta, hogy Sainz 5 másodperces büntetést kapott az esetért, mely megfosztotta őt egy potenciális győzelemtől. Hozzá kell tennünk, a digitális kék zászlós jelzőrendszer nem működött megbízhatóan a Hungaroringen.

50 kör után a Cadillac már csomagolhatott, Sergio Perez alatt az épp a futam előtt kicserélt felfüggesztés adta meg magát.

Mercedes-mentés

Antonelli az 54. körben másodjára is kereket cserélt, és visszazuhant a hatodik helyre, de csapata szerint elérhető volt a második hely is. Az előrejelzés részben önbeteljesítővé vált: Piastri váltóhiba miatt kiesett, Hamilton és Leclerc pedig az életbe lépő virtuális biztonsági autós szakasz alatt gumit cseréltek. Az olasz így már fel is lépett a harmadik helyre, és 12 körrel a leintés előtt 9 másodpercre volt Verstappentől, aki 16 körös használt lágy gumikon volt.

Oh no! Piastri pulls over to the side of the track with an issue 😫



He's out ❌#F1 #HungarianGP | LAP 56/70 pic.twitter.com/qeFxIvZ9sn — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Hamilton egyébként nem csak a dobogóról csúszott le, hanem még egy büntetést is bezsebelt bokszutcai gyorshajtásért. A legrosszabbkor jött ez neki, az öt másodperc miatt kvázi „hiába” üldözte Antonellit. Az olasz egyébként nem üldözte vehemensen Verstappent, így az utolsó körökben már tisztán látszott, kik pezsgőzhetnek a leintés után.

Norris végül másodperces előnnyel nyert idén először Verstappen előtt. Antonelli harmadik lett, Hamilton pedig a büntetés miatt bukta a negyedik helyet Leclerc-rel szemben. Hadjar lett a hatodik Russell, Lawson, Nico Hülkenberg (Audi) és Lindblad előtt.

A bajnokságok állása

Antonelli ismét növelni tudta előnyét a bajnokságban a fő riválisok előtt.

Antonelli – 219 p Hamilton – 169 p Russell – 160 p Leclerc – 138 p Norris – 128 p Verstappen – 109 p

Mercedes – 379 p Ferrari – 307 p McLaren – 220 p Red Bull – 177 p Racing Bulls – 66 p Alpine – 61 p

A 2026-os Forma-1-es szezon négy hét múlva Hollandiában folytatódik.