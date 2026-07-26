Van valami felemelően gyönyörű abban a pillanatban, amikor kitárul egy pajtaajtó, és mögötte régóta Csipkerózsika álmát alvó, szívmelengető ritkaság kerül elő. Hasonló pillanat játszódott le nemrég, amikor egy 1960-as Cadillac Sedan DeVille luxusautó került napfényre. Ez a példány több mint két évtizedig pihent egy michigani garázsban, ahol az érintetlenség miatt vastag porréteg telepedett rá.

A szóban forgó Sedan DeVille-nek meglehetősen kalandos története van, még akkor is, ha ideje nagy részét állással töltötte. Jelentős mérföldkövei közül fontos megemlíteni, hogy korábban egy Wisconsinban élő hölgy vette meg ezt az autót, hogy meglepje a nyugdíjba vonuló férjét. Ezt követően hamar rákerült az eladó tábla.

Dan és testvérei hamar beleszerettek ebbe az autóba és arra gondoltak, hogy tökéletes ajándék lenne édesapjuk számára, aki szintén nyugdíjba vonult. Végül megvették számára és a férfi legalább ezer mérföldet (átszámítva 1609 km-t) tett meg vele összesen. Ezt követően azonban örökre lehunyta a szemét és a kocsi gazdátlanul maradt. Dan bátyja azonban egyszer kezelésbe vette. Elhatározta, hogy korszerűsíti az elektromos rendszert. Amikor a férfi Upper Peninsula-ból Traverse City-be költözött (Michigan), akkor magával vitte az autót, de ezt követően már nem foglalkozott vele.

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Caddilac Sedan DeVille 1960 A 1960-as Sedan DeVille a Cadillac aranykorának egyik ikonja, a „tailfin‑éra” utolsó nagy fellángolása. Ez a korszak az amerikai autóipar egyik legikonikusabb dizájnkorszaka volt, amely 1948-1960 között tartott. Ebben a periódusban az amerikai autók hátulján a repülőgépek és rakéták ihlette szárnyakat („tailfin”) alakítottak ki. A garázsban tartott modellt 1959 őszén mutatták be. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a Sedan DeVille Bill Mitchell keze alatt született újjá. Ennek köszönhetően a korábbiakhoz képest visszafogottabb, elegánsabb vonalakat kapott, ovális hátsó lámpaházakkal és finoman „megnyírt” szárnyakkal. A hat ablakos („six‑window”) tetővonal a korszak luxuslimuzinjainak jellegzetes arányait hozta, hosszú, méltóságteljes sziluettel. A DeVille ekkor már nem egyszerű felszereltségi szint volt, hanem a Cadillac egyik legfontosabb modellcsaládja. A ’60-as években a Sedan DeVille kétféle tetővonal‑változatban készült (four‑window és six‑window), és a márka egyik legnagyobb darabszámban értékesített luxusautója lett. A motorháztető alatt pedig egy 6,4 literes, 325 lóerős, felülszelepelt, benzinmotor dolgozott, amelyhez Hydramatic automataváltó csatlakozott. A 1960-as Sedan DeVille ma a klasszikus amerikai autózás egyik legszebb, legkiegyensúlyozottabb darabja. Még mindig felfedezhető benne az ’50-es évek merészsége, de már megjelenik a ’60-as évek szolid eleganciája. A most alaposan kitakarított autó tehát pillanatkép egy korszakváltásról is. Igazi időkapszula, ami mosolyra fakasztja az autószerető emberek szívét!

Az autó sorsa akkor fordult ismét nagyot, amikor a Detail Dane-ként ismert Youtuber, Dane Shemwell elhatározta, hogy teljesen gatyába rázza Sedan DeVille-t. Neki egyébként is ez a profilja és elsősorban autókozmetikával kapcsolatos tudását kívánja bevetni annak érdekében, hogy a Cadillac újra a régi pompájában tündökölhessen.

Amikor Dane az autót mintegy 25 évnyi állás után a napfényre húzta, akkor úgy nézett ki, mint bármelyik pajtából előkerült autó. Vastag por és kosz borította, de ő ezt nem élte meg lehangoló élményként, sokkal inkább a lehetőséget látta az autóban. Nemcsak a külsejét takarította le alaposan, hanem a belsőt és a motorteret is. A folyamatról egy Youtube videót is készített, így bárki megtekintheti, hogyan születik újjá egy letűnt korok szépségében pompázó amerikai autó.

Az újjávarázsolt Cadillac Sedan DeVille látványa remélhetőleg még sokaknak örömet fog okozni a következő évtizedekben.