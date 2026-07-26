Igen komolyan beleszólt a Forma-1-es Magyar Nagydíj alakulásába, amikor az addig élen álló Oscar Piastri McLarenjét némi koccanással fűszerezve leterelte a pályáról Carlos Sainz a 39. körben. A Williams spanyol versenyzőjének manővere közrejátszott abban, hogy Piastri elveszítse a vezetést a kiállások után a későbbi győztes Lando Norris ellenében.

Sainz az esetért büntetést kapott, teljesen jogosan, hiszen tudhatta a kék zászlós jelzésekből, hogy gyorsabb autó jön mögötte, aki le akarja körözni. Megtévesztő lehetett viszont, hogy a fizikai kék zászlók mellett a digitális kék zászlós jelzések nem működtek rendesen. Ezt a Vezess újságírói már a 7. kör magasságában észlelték, amikor az időmérő monitorokon indokolatlanul elkezdtek megjelenni a kék zászló lengetésére vonatkozó üzenetek. Később kiderült, a pálya menti panelek egyáltalán nem villogtak kéken úgy, mint szoktak.

A végül 18. helyen záró Sainz is ezt emelte ki az eset kapcsán. „Nem voltak kék fények a kormányon, melyek alapvetően az ilyen csatákban segítenek abban, hogy le akarnak-e körözni vagy sem. Fogalmam sem volt arról, hogy le akarnak körözni, és nagy csatában voltam Fernandóval [Alonso – a szerk.]. Próbáltam alávágni a kanyarba, nem számítottam arra, hogy Oscar ott lesz. Még úgy, hogy ott is volt, a holtteremben volt, lehetetlen volt elkerülni őszintén szólva. A jobb kommunikáció segíthetett volna, de ezzel egyidejűleg ez olyan dolog volt, ami néha megtörténik” – idézte a RacingNews365 a Williams-pilótát.

„Valami rossz volt a rendszerben, ma nehéz volt a kék zászlózás kezelése” – tette hozzá.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is kiemelte a problémát. „A rendszer nem működött, és a hátul lévő autók védekeztek, amikor Lewis [Hamilton] és Kimi [Antonelli] harcoltak. Szégyen, hogy néhány teletubbi-mérnök, akik ott ülnek a bokszfalon, nem mondják a pilótáiknak, hogy mi történik mögöttük.”