A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mclarenes Land Norris nyerte a másik fő esélyes, a ferraris Lewis Hamilton elleni párbajt, a 3. a Scuderia másik pilótája, Charles Leclerc lett – az idei szezonban első ízben nem a Mercedes valamelyik versenyzője lett az első a kvalifikáción.

Az időmérőt követően David Coulthard készített villáminterjút az első hárommal.

1. Lando Norris (McLaren)

„Nagyon örülök, hogy újra az élen lehetek. Húzós időmérő volt, a ferraris srácok nagyon gyorsak voltak. Egész hétvégén végig nagyon szoros volt, de a fejlesztéseinkkel mi is gyorsak voltunk az első köröktől. Nem tudom, köridőben mennyit számítottak, de most jól jöttek, az biztos. Nagyon örülök, hogy első lettem, főként egy olyan pályán, ahol az ember egyértelműen a pole-t szeretné.”

„A nap folyamán végig magabiztos voltam. A Q3-as köreim nem sikerültek a legjobban, még a legutolsó sem, úgyhogy kellemes meglepetés, hogy én lettem az első. De a csapat jó munkát végzett, az autó jónak érződik. Az utolsó körön még jobban megnyomtam.”

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

„Először is gratulálok Landónak, nagyszerű kör volt! Mi is egész hétvégén szép munkát végeztünk, az időmérő alatt is magabiztos voltam, de valamiért elsőként mentem ki, ami szerintem nem volt jó döntés. A tetejébe valamiért egyszerűen nálam és Charles-nál is hiányzott a tapadása az utolsó körön. Természetesen imádom ezt a pályát, és versenyképesek is vagyunk, de így is nehéz nap lesz a holnapi. Az az igazság, hogy ez a pole elúszott. Én voltam a leggyorsabb az időmérőn, aztán a végén buktam el. Egy kicsit nem voltam ott fejben, mert a köröm végén talán még fel is tartottam valakit. Szóval próbálom felidézni, én nem tudtam, hogy jön valaki.”

Hamiltonra a mclarenes Oscar Piastri Q3-as feltartása miatt vizsgálat – és valószínűleg büntetés – vár. Erről és a vasárnapi kilátásokról így beszélt:

„Minden a versenyfelügyelőkön múlik, meglátjuk, mit hoz a következő fél óra. De mindig a legrosszabbra számítok, szóval lehet, hogy a holnapi nap a kármentésről szól majd.”

Hamiltont végül meg is büntették:

3. Charles Leclerc (Ferrari)

„Változott egy kicsit a széljárás, és nem igazán sikerült ráéreznem a beállításokat illetően, az edzéshez képest egy kicsit rosszabbnak éreztem az autót, az időmérőm elég zavarosan sikerült. A Q2-ben a sárga zászlóval is pechem volt. Igyekeztem, de nem tudtam tartani a lépést Lewisszal a tempó tekintetében. Ma abból akartam kihozni a legtöbbet, amim volt, és azt hiszem, ez azért sikerül.”