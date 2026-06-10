A napokban egy idős nő személygépkocsijával Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, csak mindezt a rossz oldalon tette. A vele szemből érkező járművezetők folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre, azonban a sofőr nem értette a jelzéseket, és tovább haladt – olvasható a rendőrség bejegyzésében.

Békéscsabára akart eljutni a hölgy, azonban – közel 40 kilométer megtétele után – a jármű műszaki meghibásodása megállította.

a videó a hirdetés után indul

Időközben a többi autós riasztotta a rendőréget, akik a cserkeszőlői lehajtó közelében a leállósávban találták meg az autót. Rossz belegondolni, mi történhetett volna, ha nincs a műszaki hiba.