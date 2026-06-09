Nagyon ritkán adódik lehetőség érdemi terepen kipróbálni pickupokat és dzsipeket a sajtóbemutatókon. Az első napi terepszakaszon a Hilux is könnyedén átjutott hátsó hajtással és 180 kilós műterheléssel a platón, de később valódi terepen is próbára tehettük.

Abban a magabiztosságban és fölényben semmi új nem volt, ahogy a felezővel és hátsó diffizárral ellátott dízel teljesít terepen. A Hilux nemcsak arról híres, hogv nem romlik el, de abban is nagy, hogy elvisz oda, ahová kevés másik autóval jutsz el.

Közúton a kategóriára jellemző öles oldaldőléssel, értékelhető zajcsillapítással és a nagy test nyugalmával futott a kapitányi üléshelyzetű pickup. Bár a terhelés velünk együtt a harmada sem volt megengedettnek, a rugózás szokatlanul kényelmesnek bizonyult a 18-as kerekekkel

Izgalmasabb volt az elektromossal menni, mert alvázas villanypickupot még sosem vezettem, pedig a Vezess idén 25 éves és láttunk már ezt-azt. Az üléshelyzet itt is eltalált, de egészen új érzés az a csend és rezgésmentesség, amit még a V6-os konkurensek sem tudnak, sem régebben a hathengeres Nissan Navara, sem ma a Ranger és az Amarok.

Sokat autóztunk a bolgár hegyek között könnyű és közepes terepen. Erdőjárás közben új élmény volt csendben haladni, de mint minden jó, ez is gyorsan megszokható. Ennek az értékével csak akkor lettünk tisztában, amikor elcsörtetett mellettünk egy kolléga valamelyik dízel tesztautóval.

Feltűnően finoman mozgott az autó terepen, a kormányon alig érezni a gödrök ütéseit, a villanymotoros rásegítéssel jól tompítja az ütéseket, pedig az offroadozás mellett terepralit is játszottunk.

A terepjárásban valamennyit segít a külső kamerák képe, de nem sokat, mert annyira gyenge a felbontásuk, hogy a torz oldalsó kamerakép kevés támaszt jelent az autó melletti sáv áttekintésében. Jó funkció viszont az orrkamera képével az autó sziluettjében a kocsi alatti-előtti területet megmutatni.

Sziklás üzemmódba kapcsolva a hajtásrendszer nagyon finoman adagolja a villanymotorok erejét, ami nehéz mutatvány a rajtaütésszerűen leadott nyomatékkal. A túlpörgést a fékek akadályozzák meg, minimális kerékkipörgéssel araszoltunk felfelé a sima AT-s (AllTerain) utcai gumik kapaszkodóképességének határán. Az esőzés ugyanis valódi tereppé varázsolta azokat a meredélyeket, amelyeket szárazon röhögve megmászna egy alvázas, 4×4-es pickup.

Jól dolgozott a lejtmenetvezérlés is, amely helyettünk fékezve tart egy állandó, alacsony sebességet, de épp a fék precíz adagolhatósága miatt az elektromossal sem volt gond tartani a kinézett 5-6-8 km/órás ereszkedést, mert jó a fékérzet. A Hill Descent Controlra sajnos nem hathatunk a tempomat billentyűjével, nem lehet vele csökkenteni vagy növelni a sebességet

Aszfalton is meggyőző volt az elektromos hajtáslánc, pedig 196 lóerő nem sok az üresen 2,6 tonnás autóhoz. A két villamos géppel a gyorsulás kellően fürge és a hajtáslánc hiányzó zajait nem ellentételezi ordenáré szélzúgás, mindezt persze a kategória korlátain belül értve. Az elektromosban 140 km/óránál leszabályozott tempó enyhébb béklyó autópályán, mint a hatótávban a csekély akkukapacitás.

Terepezés után is hamar töltőt kell keresni a nehezebb körülmények között százon 31-45 kilowattóráig emelkedő fogyasztás miatt. A hatótáv terepezéssel vagy autópályán, pláne télen 100-150 kilométerre eshet, de ilyenkor gázolajból sem 8-10 liter fogy.

Akinek ez nem passzol, annak továbbra is ott a dízel Hilux a megszokott hatótávval, 3,5 tonnás vonóhoroggal és jóval magasabb karbantartási költségekkel. Amíg az elektromos választékbővítés és nem az egyetlen elérhető hajtásmód, öröm a kifejlesztése, mert bizonyos felhasználási módokhoz ez lehet a jobb. A vevő majd eldönti.

Vélhetően a Hiluxot nem veszik olyan emberek, akiktől merőben idegen egy négykerekű kezelése. Számukra visszás lehet a T-Mate vezetőtámogató rendszerek némelyike.

A tolatás közben az autó mögötti fűre pánikfékezéssel reagáló asszisztens működése is terhes effajta munkaeszközben és szabadidős társban, hiszen a szemeddel vagy a kameraképen pontosan látod, hogy ez nem farakás vagy betonfal, csak fű és bátran tolathatsz tovább. Mit reagálna a PKSB, a parkolástámogató fék ijesztő beleblokkolásra egy erdész, egy útépítő, egy vadász? A tervezőket dicséri, hogy a bal térdedhez elhelyeztek egy kapcsolót az irritáló segédrendszer deaktiválásához, csak rá kell bukkanni.

Visszatérő gond a kamerakép és a távolságérzékelők automatikus aktiválása kis sebességnél. Terepen minduntalan belép a rendszer és azonnal vészjelzésre vált a közeli bokrok, fűszálak miatt. A sivítást le tudod némítani a képernyőn, de ami parkoláskor jól jön, az terepen felidegesít. Ezt sokkal okosabban kellett volna megcsinálni, jobban paraméterezni az aktiválását terepen, hogy ne idegesítő, hanem valóban hasznos legyen.

Terepen és közúton is kellemetlen a nagy fordulókör, amin gázadással sem tudsz csak úgy szűkíteni, még hátsó hajtással a dízelben sem, mert az ívbelső kerék eldifferál, kipörög magában.

De az dicséretes ebben a Toyotában, hogy itt még teljesen kikapcsolható a menetstabilizálás, nemcsak a kipörgésgátlás száműzésére maradt lehetőséged. Ez nagyban megszépíti az életet a gázelvétellel és rákormányzással a kanyarok előtt szépen keresztbe löttyinthető autóban. Rosszalkodásban a dízel a nyerő, mert sima hátsókerék-hajtással is haladhat, meglehetős szórakoztatóipari faktorral.