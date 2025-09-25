Alapfelépítésében és a hajtást leszámítva technikájában is szinte azonos a PHEV verzió a többi Rangerrel, de picit magasabb. A hátsó részén akkumulátor befogadásához módosított létraalváz rejti az akkucsomagot, amit lecsavarozott platóval lehetne jól látni.

Változatlan konstrukció az első független futómű és hosszanti laprugós hátsó merev tengely. A gumiméret itt is 255/65 R18, mint más motorverziókkal, a felni viszont fél hüvelykkel nagyobb.

7,5 helyett 8,0” a szélessége, ezt az autó eltérő súlyeloszlása indokolja, amihez igazodik a futómű áthangolása. Az alapverzió kereke 255/70 R16-os, a legmenőbb kerékszett 255/55 R20-as, csak az MS-RT kap ennél egyel nagyobb felnit.

Megmaradt a 80 centis gázlómélység, 226 mm a hasmagasság, változatlanok az itt részletezett terepszögek. A külső töltésű akkus full hibrid hajtáslánc a 3500 kilós vontatási kapacitást és az 1000+ kilósnak mondott, nagyjából egy tonnás terhelhetőséget sem korlátozza.

Gombnyomásra aktiválható az érintőkijelzőn a hátsó differenciálzár, ami a nagy sebességű hátsókerekes üzemmódban (2H) is működik.

Választhattok automatikusan aktiválódó összkerékhajtást, a két első ülés közötti nyomógombokkal kapcsolható a gyors 4×4-es (4H) és a terepáttételes 4L (low range) üzemmód is. A gombokat keretező gyűrűvel kapcsolhatók az egyes hajtásbeállítások pl. saras és havas útra vagy vontatáshoz.

2261 köbcentis a hibridhajtás egyik főeleme, a GTDi benzines turbómotor. Ez a láncos szelepvezérlésű, aluötvözet blokkos és hengerfejű négyhengeres a Ford sportmodelljeiből ismert. A Focus III RS-ben és a Mustangban is benne volt, legutóbb az ST Focusban vezettük.

Anno a 3-as Focus RS-ben ezzel a motorral voltak súlyos hengerfejbajok, de a közös ős dacára ez egy másik motor. Egyrészt ott 350 lóerőt adott le, itt 190-nel ennek alig több mit a felét, amihez elég 4600-ig forgatni. A másik, hogy az RS-ben rövid idő után kapituláló motorokról nem tudjuk, hány esett át illegális teljesítménynövelésen, ami durván fokozta a terhelésüket.

Gödön készülnek a lítiumion akkucellák a Samsungnál. A nikkel-mangán-kobalt katódkémiájú cellák közül 12 alkot egy-egy modult és nyolc modulból áll össze a minél tartósabb üzemre konstruált akkupakk.

Ha mégis hozzá kellene nyúlni a hibrid akkumulátorához, a szakembereket kellemes meglepetések érik majd. Eleve nincs kiöntve műgyantával az akkumulátorház belseje, tehát cserélhetők a modulok, amit könnyebbé tesz, hogy a modulok egyformák.

A kötések, a csatlakozók oldhatók, a fedél nem törik el és szorul cserére az akkupakk felnyitásakor, sőt, a zárófedél tömítése sem egyszerhasználatos, vissza lehet tenni – tudtuk meg az akkumulátor felépítéséről Ágó Bélától, a Ford regionális műszaki menedzserétől.

Mivel fontos volt a nagyfeszültségű akkumulátor szerelhetősége, a modulok 60V alatti feszültségűek, hogy ne csak azok nyúlhassanak hozzá, akik képzettek nagyfeszültségű hibridek és elektromos autók szerelésében.

Bár a 8 év vagy160 000 km-es garancia semmivel nem több az EU-előírások minimumánál, az akku élettartamát a tervezők többféleképp igyekeztek megnyújtani. Az egyik a DC-töltés kihagyása és a váltóáramú töltés 16 amperes áramkorlátozása, ami miatt a töltés felső korlátja 230 volton 3,68 kilowatt. Ezzel a betáptól függően legkevesebb négy óra alatt tölthető fel a teljesen lemerült akku.

A másik a szélsőségektől mentes üzem. 16,5 kilowattóra a teljes kapacitás, amiből azonban csak 11,8 kWh autózható ki.

A bruttó és a nettó érték közötti kiugró puffer miatt az elektromosan megtehető hatótáv csak 43 km a WLTP-norma szerint és 30-35 km a valóságban, de aki tudja hol tölteni az akkut, az így is elég sok utat lefedhet vele. A WLTP-szerinti CO2-kibocsájtás az elektromosan megtett szakasszal 70-72 g/km, a kisebb teljesítményű hathengeres dízelé 262-277 gramm kilométerenként.

89,7 kilowatt az akku teljesítménye, amiből a hajtó villanymotor 75 kW-ot vehet fel, tehát 102 lóerőt ad le. A villamos gép a benzines motor és a tízfokozatú automatikus sebességváltó közé beépített hibrid hajtásegységben lakik. A hajtásrendszer nyomatékmaximuma 697 Nm 2500-on, a csúcsteljesítménye 281 lóerő 4600-as fordulatszámon.

Mivel egy kuplung le tudja választani a hajtásról a benzines motort, az autó soros és párhuzamos hibridként is működhet. Soros hibridként a benzines áramot termel és csak a villanymotor hajtja az autót, párhuzamos hibridként mindkét motor együtt is.

A lemerült akku töltöttségi szintje menet közben is növelhető a benzines motorral. Ez a villanyautózás legkevésbé környezetbarát módja, de szükség lehet rá, akár belső égésű motorral nem járható területre történő behajtáshoz vagy más okból. Helyes és üdvös, hogy az autó nem dönti el a tulaj helyett, hogy benzinből ne akarjon áramot termelni, mert az fujj-fujj.

Igen erősen terhelhető elektromos csatlakozókat rendelhetünk. Az alapeset a 2,3 kilowattos áramforrás, de a fejlettebb megoldás kétszer 3,45 kilowattot képes leadni, a plató bal hátsó sarkában elhelyezett két konnektorból. Az elektromos üzemet sokáig fenntarthatja az akkumulátor energiatartalma, utána pedig az áramot fejlesztő négyhengeres.

Nem kell benzines vagy dízel generátort szállítani, zúgatni és büdösíteni vele a levegőt az Euro 6-os motornál vészesen rosszabb emisszióval. Amíg az elektromos hatótáv és a benzinnel megtehető távolság nem csökken 80 km alá – ami veszélyeztetné a hazajutást – az autó akár 6900 wattot képes leadni. Hosszú órákig mehet róla a bontókalapács, a hegesztő, a betonkeverő vagy a gérvágó, lásd fent.

Vezetőtámogató rendszerekkel különösen gazdagon megszórt pickup a Ford Ranger PHEV. Bőven van mit deaktiválni indulás előtt és vannak valóban hasznos tételek is közöttük. Kapunk szélvédőkamerával és radarral támogatott automatikus vészfékező- illetve ütközésre figyelmeztető rendszert.

Van kikerülési asszisztens, multikollíziós fék, ami megakadályozza az autó elgurulását ütközés után. A sebességtartó automatika át tudja venni a táblafelismerővel észlelt korlátozást, adott a holttérfigyelés, a kormányzással operáló sávtartó automatika. A parkolóradarokat vészfékezésre képes vezetői segédrendszer egészíti ki, ez az arzenál felér a rendes személyautókkal.