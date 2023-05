Büszke árával és a V6-os motorral az új Ford Ranger valamint testvérmodellje, a Volkswagen Amarok is a szegmens tetejébe céloz. Vezetőtámogató rendszereivel, kifinomult motorjával és dicsérhető kényelmével a hathengeres Ranger Wildtrak menő pickup lett, ám négyhengeres munkaautóként is jóval többe kerül az ázsiai konkurenseknél. De valószínűleg így is sikere lesz a magyar vevőknél.

Mellette – Ellene Arányos felárért elérhető hat hengerrel

Nyugodt, erős, csendes V6

Nagyon sok vezetőtámogató rendszer jár alapáron

Ígéretes terepjáró-képesség

Kategóriájában kényelmesnek mondható Magas ár

Költséges extrák

Nagy fordulókör