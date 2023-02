Mocskosul jó buli a legújabb Ford!

Tisztességes létravázas pickup a legújabb Ford Ranger – ami megegyezik az új Volkswagen Amarokkal is – de a Raptort teherhordás helyett ugratásra és féktelen veretésre készítették fel, akárcsak az F-150-et. A korábbi modell T6 névre hallgató alvázán megerősítették a futómű bekötési pontokat az alapkivitelhez képest, plusz vonószemeket kapott és a hátsó futómű bekötési módja is különbözik, mert más a futómű.

A Raptor laprugók helyett tekercsrugókat használ hátul, a merev tengelyt pedig Watt-rudak is stabilizálják. Elöl dupla lengőkaros futóművének alkatrészei alumíniumból készülnek, nem acélból, mint az alap Rangeré. Ezek könnyebbek és konstrukciósan erősebbek is, konkrétan arra tervezték őket, hogy bírják az ugratásokat és ne törjenek el, ha teli gázon találnak el sziklákat a kerekek.

A csoda a lengéscsillapítókban keresendő, ezek a Fox külső tartályos, elektronikusan vezérelt aktív lengéscsillapítói, amit terepraliautókba terveztek, mert a Raptor is az. Ezek folyamatosan keményednek, ahogy fogy a rugóút, és másodpercenként 500-szor monitorozzák a rugózást, a hirtelen kirugózásból tudják, ha az autó repül, felkészülnek a landolásra.

Kétféle motorral készül a Raptor, a korábbi 205 lóerős négyhengeres dízel önmagában nem volt rossz gép, de kicsit kevés egy Raptorba, viszont az újhoz is elérhető. Ezzel viszont nem foglalkozunk, mert itt az új 3,0 literes EcoBoost benzinmotor, ami a Broncóba is bekerül. Nem összetévesztendő az F-150-ével, az 3,5 literes. Ez az új motor is V6-os, európai változatban 292 lóerős és 410 Nm nyomatékú, Ausztráliában viszont 100 lóval erősebb, szóval messze nincs kihasználva a teljes kapacitása, van benne lehetőség annak, aki tuningolná.

Tisztességes sportmotornak készült, még a raliautókhoz hasonló ALS rendszere is van, Baja üzemmódban gázelvételkor 3 másodpercig nyitva hagyja a fojtószelepet, hogy fenntartsa a turbók töltőlevegő nyomását, így ha visszaugrunk a gázra, nincs turbólyuk. Ez sok-sok benzinbe kerül, aminek minden egyes cseppjét adrenalin zuhataggá varázsolja.

Váltója tízfokozatú automata, szerencsére sokat változott az első kiadások óta, a Mustangban még nagyon beteges volt. Differenciálműve már nem csak hátul, hanem elöl is zárható külön-külön is a központi kijelzőről, összkerékhajtása lehet állandó is, automatán állítja ilyenkor a nyomatékot, de van felezője és kapcsolható kettő-, vagy négykerékhajtása. Többféle vezetési módja közül a Baja a legkarcosabb, ez igaz a kipufogóra is, amit külön is hangolhatunk. Ezekből a Sport szolidan dörmögős, a Baja viszont szinte teljesen nyitott rendszer hangját adja, konkrétan úgy szól, mint egy terepraliautó.