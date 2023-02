Kétféle motorral kapható a Raptor, dízelből a 2.0 EcoBlue választható 205 lóerős teljesítménnyel, benzinesből pedig a 3.0 EcoBoost 292 lóerővel. Mindkét változat 10 fokozatú automatikus váltóval kapható csak, és természetesen az összkerék-hajtás, terepváltó is alap. A V6-os motoron kívül még egy extra került a Raptorba, ez pedig a zseniális, nagyjából mindent túlélő futómű. Ennek a tudományos, négy darab, berugózás közben egyre keményebbé váló Fox-lengéscsillapító a lelke, amelyek elektronikus vezérlést kaptak.

A rendszer másodpercenként 500-szor elemzi, hogy mi is történik éppen az autóval és ezeknek a méréseknek az információi alapján avatkozik be a lengéscsillapítók működésébe, így képes még durvább talajfogásokkor is hatékonyan tompítani a megérkezést a repülés közben felkeményített gátlóval.

A létraalvázra épített futómű többi része is erősített, sőt, az alkatrészek bekötési pontjait is a nagyobb igénybevételhez igazították. Erősebbek a rugók is, amelyek közül az elsőnek 20 milliméterrel nagyobb a rugóútja, mint a mezei Rangerben találhatónak. Emellett a kettős keresztlengőkaros első futómű könnyűfémből készült lengőkarjai is masszívabbak.

Váltóból 10 fokozatút kapott a sportos pickup, ami könnyített kivitelű, az összkerékhajtást többlemezes kuplungon keresztül lehet kapcsolni, amely fix, automata üzemmódra is képes, illetve tisztán hátsókerekéssé is varázsolhatja a Raptort. Húzósabb terepen a felezőhöz és az első hátsó differenciálzárak kapcsolójához is nyúlhat a sofőr, ha nagy a baj.

Vannak kevésbé hasznos, de legalább ennyire szórakoztató részletei is a Raptornak, ilyen például a tetszés szerint hangosítható kipufogó is. Ennek négy állása van, a csendes, normál mellett sport és a különösen izgalmas Baja üzemmód is választható a kormányon lévő gombokkal. Utóbbit a gyártó csak lakott területtől távol ajánlja, pedig közel sem olyan zavaró a hangja, ami ezt a korlátozást indokolná.