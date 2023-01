A fél világ nem tévedhet – Toyota Hilux teszt

A legutóbbi ráncfelvarrásnál kapott új arcot a jelenlegi Toyota Hilux, ami legkönnyebben az új hűtőmaszkról, LED-es lámpájáról, újrarajzolt lökhárítójáról ismerhető fel. Kasztnija 5325 milliméter hosszú, 1855 mm széles, 1815 mm magas és 3085 mm tengelytávú, kinézetre pedig jóval szigorúbb, mint korábban volt. Az Invincible fantázianevű csúcsváltozat még egyedi orrkialakítást, kartervédő lemezt és mindenféle műanyag kiegészítőket is kapott, spéci felnivel, feliratozott platóhátfallal.

Szokás a 4×4-es pick-upokra terepjáróként is nézni, de ne dőljünk be a látszatnak, az amúgy szépen hangzó terepszögeknek – ez a Hilux esetében elöl 29, középen 23, hátul 26 fokos – vagy éppen a 70 centis gázlómélységnek, a kilométeres tengelytávú platós autóval nehéz lesz egy – hogy a márkánál maradjunk – Land Cruiser nyomába érni. Persze ha dolgozni kell terepen, és oda is kell cipelni hozzá egy halom dolgot, akkor megteszi a pick-up is, van benne felező, elegendő szabad hasmagasság, kapcsolható összkerékhajtás is, minden, ami csak kellhet.

Ha már plató, akkor érdemes megnézni a tesztautóét, pláne, hogy igazából ez az egyik legfontosabb részlete. Itt az “Invincible Sport” felszereltségi szint az, ami a lista legteteje, és ebben van benne alapáron – 21 266 150 forintért – a bukócsőszerű felépítmény és a motoros mozgatású alumínium platóredőny is. Ami elsőre hülyeségnek tűnik, de ha lapátoltál már ki bokáig érő avart a platóról, vagy ázott el hátra felpakolt holmid, akkor máris nagyobb megértéssel nézel bármire, ami befedi a védtelen rakfelületet. Ezt a központi zár be is tudja zárni, ami sokáig egyáltalán nem volt magától értetődő.

A gyorsan mozgó redőny alá még műanyag borítást és kétoldali, LED-es platóvilágítást is kapott a fullos Hilux, egyedül az érthetetlen, miért csak két csomagrögzítő szemet szereltek az egész platóra. Maga az elektromos mozgatás vicces dolog, egy gombot kell megnyomni, és indul is a redőny, majd kicsit be is fékez a vége felé.

Bár a figyelmeztető matricák szerint nem bölcs dolog bármit az útjában hagyni, és bármilyen vonzó bunkernek tűnik, gyereket, kutyát sem illik a behúzott redőny alatt tartani. Platója 1525 mm hosszú, 1645 mm széles, az oldalfala 48 centi magas, a plató lenyíló ajtaja pedig elég masszív példány, lehet rajta üldögélni is, a felcsukásához pedig lendületet kell venni.