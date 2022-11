Csapás fenyegeti a hazai benzinkutakat

Létraalvázra épül a Raptor is, de az ugratások miatt számos ponton megerősített alvázzal, többek között a C-oszlop vonalában. Erősítettek a rugók és a lengéscsillapítók bekötési pontjai is. Két masszív vonószem segíti mások mentését vagy az autó kirángatását, ha nem elég a felező és a két diffizár.

Könnyűfémötvözetből készülnek a kettős keresztlengőkaros első futómű alsó és felső lengőkarjai is, amik brutális szilárdságuk ellenére könnyebek, mint a sima Ranger acél lengőkarjai.

A futómű lelke a négy Fox-lengéscsillapító. A berugózással progresszíven felkeményedő, elektronikus vezérlésű lengéscsillapítók jól bírják az ugratásokat. A Ford olyannyira felkészítette az autót a repkedésre, hogy a vezérlés a négy keréken elhelyezett érzékelőktől jelet kap az ugratásokról, hogy földet érve a legkeményebb csillapítással foghassa meg a karosszériát.

20 mm-rel hosszabb az első futómű rugóútja, mint az eddigi Raptorban, ami sosem árt annak az autónak, amivel üzemszerűen 120 körül tépnek sivatagban, kerülgetik vele a térdig érő gödröket vagy éppen átgázolnak rajtuk.

Izgalmas a hátsó futómű is. A legtöbb pickupban használt laprugóköteges merev tengely helyett itt többlengőkaros kerékfelfüggesztést vezeti a merev tengelyt és ezt a merev tengelyt Watt-himba is rögzíti a karosszériához. A megoldás extrém terepen előnyös, mert kirugózáskor a kerék kisebb artikulációval mozog, így a gumi nem csak a külső élével érintkezik a talajjal, hanem a futófelület jelentős részén.

Mivel az új Rangerek 3,0 literes dízel V6-ja és a 170 lóerős négyhengeres dízel sem választható a Raptorhoz, kétféle motort védhet a 2,3 mm vastagságú acélból készült haspajzs. Az öngyulladásos egy 2,0 literes, 205 lóerős, 500 Nm nyomatékmaximumú négyhengeres.

Közvetlen befecskendezéses a Raptor izgalmasabb motorja is, a 2956 köbcentis, 24 szelepes, könnyűfém hengerfejes és grafittal szilárdított öntöttvas motorblokkos V6. A hengersoronként két vezérműtengellyel lánc vezérli a szelepeket.

A hathengerest két fix lapátgeometriájú, egyszeres megfúvású, tehát nem twin-scroll turbófeltöltő segíti 292 lóerőhöz és mindössze 2300-as percenkénti fordulatszámon 491 Nm nyomatékhoz. A töltőnyomás megőrzését a raliautókból ismert ALS-hez (Anti Lag System) hasonló rendszer segíti, bár itt nem a kipufogótraktusba befecskendezett benzin elégetésével tartják fenn a töltőnyomást és pörgetik a turbinakerekeket gázelvétel után, hanem a pillangószelep nyitásával és a lefújószelep zárásával trükköznek. Ezzel kb. 3 másodpercig fenntartható a töltőnyomás gázelvételt követően, így újragyorsításkor hamarabb megjön az erő.

Futóműve eddig is nagyon hasonló volt, elődjéhez képest a Raptor hajtáslánca és erőátvitele fejlődött a legtöbbet. A középső differenciálmű funkcióját többlemezes kuplung veszi át. Az első és a hátsó kerekek közötti nyomatékeloszlást a vezérlés a többtárcsás kuplung lemezeinek összepréselésével pillanatok alatt szabályozza, vagy az olajnyomás csökkentésével teljesen le is oldhatja az első hajtást.

Ez teszi lehetővé a Raptorban az automatikus összkerékhajtást, különféle nyomaték-megosztási arányokkal 20:80 és 50:50 között, ami eddig hiányzott. Választhatunk a hajtás üzemmódváltójával hátsókerék-hajtást, fix összkerékhajtást 50:50 arányú nyomatékeloszlással és továbbra is van terepáttétel, avagy felező.

Újdonság az elöl is zárható differenciálmű, ami kiegészíti az eddig csak hátul megtalálható differenciálzárat. Természetesen van a fékekkel operáló kipörgésgátló is, de ez zabálja a fékeket és csak kerékkipörgésre tud reagálni, ami azért is rossz, mert a túlpörgéstől a sziklákra kapaszkodó autó megcsúszhat.

Minden autó karosszériája csavarodik valamennyit egyenetlen felületen, az alvázas felépítésű pickupok is. Terepen előfordulhat, hogy a torzulások miatt nem nyitható a platóajtó vagy csak durva csapkodással csukható be, esetleg egyáltalán nem zárható.

A Ranger Raptor okos kialakításával a csavarodás nagy részét az orr elviszi, ezt látni a lökhárító és az első sárvédő között változó méretű résen. Így a rakfelület ajtaja még akkor is finoman nyílik és csukódik, ha az egyik kerék levegőben van a buckák miatt. A plató nincs mereven rácsavarozva az alvázgerendákra, hanem gumipogácsákra rögzül.

2454 kilós az autó és majdnem pont ugyanennyi, 2500 kg a vontatási kapacitása. A maximum 652 kilós teherbírással együtt ez is elmarad a sima Rangerek 3,5 tonnájától, de valamit valamiért és 2,5 tonnával már lehet mit kezdeni.