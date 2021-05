Bő 5,3 méteres hosszal, magasból tekintve a többi közlekedőre és mindent bíró futóművel közlekedni vidám dolog, de a városban lesznek gondok a Hiluxszal, pláne, ha le is kéne vele valahova parkolni. Ekkora szabad helyet még az újra fizetőssé tett parkolókban sem nagyon találni. De a Hilux nem is itt, hanem terepen, vagy legalább rossz minőségű úton van igazán otthon. 29 centis hasmagasságával nem nagyon kell aggódni, hogy leér valami létfontosságú szerve, és a nagy, 18 colos kerekek is magabiztosan lépnek át bármit. Ugyan a laprugó és a merev híd sokkal inkább a teherhordásnak, örök életnek szó, mint a kényelmes autózásnak, ennek ellenére a Hilux mégsem különösebben rázós, pattogós, még üresen, csupán a sofőrrel autózva sem.

Persze a hagyományos értelemben vett autós élményeket a Hilux kormánya mögött át kell értékelni, bár ebben is lehet mosolyogni, de itt más az örömforrás. Én pont a Yaris GR Four után ültem át a Hiluxba, és már az első körforgalomban kalandokba keveredtem a pickuppal, annyira ég és föld a két autó. A kormány lágy, és nem igazán ad bármi infót arról, hogy mi történik éppen. Motorja viszont erős, és a megfontoltan kapcsolgató automata váltó – van sport módja is azoknak, akiket vonz az önsanyargatás – egész alacsonyan tartja a fordulatot, hamar elvált, próbál a lehetőségekhez képest takarékoskodni az üzemanyaggal.

Vezetőtámogató rendszerei közül az adaptív, a követési távolság megtartó tempomat érdekes jelenség ebben a kategóriában, és még aktív sávtartó is van benne a vészfékasszisztens, a visszagurulás-gátló és a lejtmenetvezérlő, táblafelismerő rendszer mellett.

Fogyasztása normális, inkább takarékos stílusban vezetve, vegyesen autópályán, városban 9,6 literre jött ki, ami ekkora vasdarabtól nagyon baráti érték.