Ezzel nincs stressz az M7-en és az M3-ason

Csak az első ajtókban van érzékelője a szabadkezes ajtónyitásnak. Bejutva elöl urasan ülhetünk és nagyon rendben van a minőségérzet. A műszerfal felső részét puha tapintású műanyagok dobják fel, az utastérben teljesen normális anyagokkal találkozunk. Elöl az ülésfűtésnek nemcsak ki-be, hanem két köztes állása is van, ráadásul az ülés szellőztethető is.

Digitális a műszeregység, a 12,3” képátlójú HD-kijelzőn sokféle nézetet beállíthatunk. A szomszédban 9,2” a központi érintőkijelző képernyőátlója, grafikában, felbontásban a tegnapot képviseli. Az utastér elsőre konzervatívnak, akár régiesnek hathat, de a fontolva haladásnak itt megannyi előnye van.

Annyira jó, hogy minden fontos funkciónak van külön kapcsolója, és a gombokra többnyire rá is van írva, mire jók. Egyértelműen tudod, hogy ha keresel valamit, azt hol találod, illetve ha megnyomsz valamit, akkor mi történik. Akkor is érték a Ssangyong Grand Musso egyértelmű használhatósága, ha egy pickup sokszor már nem munkaeszköz, hanem a személyautót helyettesíti.

Jó nagyok a tárolóhelyek az ajtókban, az ajtóbehúzókba is lehet tenni egy zsömlét üdítővel. Fent a műszerfal közepén is van egy rakodóhely, a könyöklőben is van rakodóhely. Két USB-A töltő van a vezető előtt, adott a szivargyújtó és a 12 voltos aljzat.

Fájdalommentes és gyors az okostelefon csatlakoztatása. Nagyon hasznos lenne az okostelefont megtartó perem, ha nem volna ilyen mélyre helyezve. A műszerfal tetején volna a helye, megkönnyítené az okostelefonos navigáció használatát.

Egy szál akadályérzékelő jut a négy elektromos ablakemelőhöz, ezért a pénzért ez nagyon kevés, és lehetne valamivel erősebb a fűtés az utastérben, mert a hőmérsékletet jócskán felcsavarva sem kezd ömleni a hő a duplakabinos pickup fülkéjébe.

Hátul a mély üléspad miatt magas emberek erőse meghajtott lábbal utaznak, a kényelmetlenséget nem tudja kompenzálni a hátul is fűthető ülés. Új autóban rég nem láttam kétpontos csípőövet, nagyon szomorú, hogy nem jutott rendes automata biztonsági öv a hátul középen ülőnek. Azzal vigasztalódhat, hogy a kardánalagút nagyon alacsony.