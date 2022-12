Meghódítottuk Afrika csücskét az új VW Amarokkal

A személyautósan szépen csukódó ajtók mögött az első pillanatban látszik, hogy nem csak melósautónak szánják az Amarokot. Az általunk próbált Style felszereltségű, illetve csúcsmodellekben az anyagok megjelenése és tapintása jó. Mintha egy személyautóba ülnénk be.

A csúcsváltozatok kontrasztos varrással díszített bőrhatású műszerfalat kapnak, üléseikre pedig szintén látványosan szegett valódi bőr kerül. Ezek anyaga kellően puha. Ellenétben ezzel az utas előtti műszerfalrész és a hátsó ajtó műanyagjai haszonjárművet idéznek. Érdekes, hogy a Style és az Aventura modellekben a könyöklő borítása puha volt a PanAmerica változatokban, kevésbé barátságos anyagot alkalmaztak.

A felszereltségtől függően a vezető és az első utas ülései 4, 6, 8 vagy 10 irányban állíthatóak. Hátulra háromszemélyes pad kerül, meredek háttámlával és alacsonyra engedett ülőlappal, amitől a térdünk magasabbra kerül a csípőnknél, rontva a komfortot. Kipróbáltuk viszonylag hosszabb úton is két személynek elfogadható nagyobb távon is, mert van mód helyezkedni. Aki inkább áruszállításra szeretné használni ezt a teret, az felhajthatja az ülést. Afrikában persze nemcsak belül utaznak az emberek, de a platón is. Nemcsak ülve, de állva is. A szabály szerint, ha munka miatt utaznak, akkor szabályos a platón lenniük.

Átvették az uralmat az analóg megoldásoktól a képernyők az Amarokban is. Már az alapkivitelben is a 8,0 colos képernyőn szerepel a kormány mögött, de 12,3 col képátmérőjű is elérhető. A változtatható képű műszeregység a fordulatszám és sebesség mellett számos dolgot mutathat a vezetőnek, így olaj és vízhőmérsékletet, a nyomatékelosztást a hajtásrendszerben, a hifi információit vagy épp a navigációs rendszer útmutatásait is.

Az infotainment rendszer álló formátumú érintőképernyőjéből 10,1 colos az alap, de Style-on és felette 12,0 colost tapogathatunk. Szerencsére nem mindent menüből, képernyőn lehet szabályozni, így a hifi hangereje, az összkerékhajtás funkciói, a vezetési módok, gombokkal vezérelhetők. Ugyanakkor a klíma szabályozás képernyőről történik, legalábbi az általunk próbált jobban felszerelt modellekben. Az Amarokot nem érte el a Volkswagen simogatós felületekkel szerelt multikormánya, itt gombokkal kezelhetjük a funkciókat.

A fedélzetirendszer kezeli az Android Auto és az Apple CarPlay alkalmazásokat és Európában szériafelszereltségként tartalmazza a Volkswagen mobil online szolgáltatásait: így a segélyhívó mellett hangvezérlést is tud, míg navigációja online forgalmi információkat rejt, de közöl adatokat a parkolóhelyekre és töltőállomásokra vonatkozóan is

Hifiben nagy a szórás, hiszen az egyszerű modellekbe ajtóként egy-egy hangszóró jut, de a PanAmericana és az Aventura változatok nyolc hangszórós, mélynyomóval is felszerelt 640 watt zenei teljesítményt adó Harman Kardon hangrendszerrel teszik szórakoztatóbbá az utazást. Az általunk hallgatott Dél-Afrikai rádiók pont olyan kereskedelmi adók, mint itthon, beszélgetéssel és zenével, angol nyelven.

Az Amarok egy USB-A és egy USB-C aljzattal rendelkezik, míg felárért a váltókar előtti rekeszben induktívan is tölthetőek az erre képes okostelefonok. Ezenkívül a belső térben és a raktérben egy vagy több 12V-os és 230V-os (150W) aljzat is lehet.

Kisebb dolgainknak számos helyet találhatunk az utastérben, van itt két zárt kesztyűtartó, de a könyöklő és a hátsó ülések alá is pakolhatunk. Pohártartóból jutott előre és hátra is kettő, a palackok pedig mehetnek az ajtózsebekbe.