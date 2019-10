Úgy fest, hogy a kategórián belül szokatlanul lekerekített formát nem díjazták a vevők bármilyen izgalmasan eltérő is volt, mint a többieké. Az eredetileg majdnem egy éve bemutatott, de Európába csak 2019 nyarától érkező L200 sokkal markánsabb, férfiasabb rajzú autóvá cseperedett. Erre szükség is volt a Nissan Navara, a Toyota Hilux illetve az Európa-szerte, de Magyarországon is meghatározó piaci súlyú Ford Ranger árnyékában.

Markánsabb, férfiasabb formatervet kapott. Üresen 1935 kilós a négyüléses, 1970 és 2035 kg között mozog az ötüléses L200 tömege

Hosszúsága a nyújtott fülkéssel 5215, a dupla fülkéssel 5225 vagy 5305 mm, a szélesség egyformán 1850, a magasság 1780 mm, ahogyan a kereken 3000 mm-es tengelytávjuk is azonos. Fontos adat az első terepszög 30 és a hátsó 22 fokos értéke. A középső 24 fokos és az autó 45 fokos oldaldőlésig nem borulhat fel terepen.