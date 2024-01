Ebben a szegmensben nem mimózák indulnak, de még a mezőnyön belül is nagyon öntudatos külsőt rajzoltak a formatervezők a Volkswagen pickupjának. A magabiztos fellépéshez adottak a dimenziók is, a tesztelt Volkswagen Amarok monumentális négykerekű.

Nem az ereje, inkább a hangulata és finomsága miatt érdemes feljebb lépni a négyhengeres dízelektől a V6-hoz
Konnektor is van a légrostélyok alatt
Nagyon eltér a külseje a Ford Rangertől
23,7 cm a hasmagassága
Széria a LED-es fényszóró
241 lóerős a V6
A Taro volt az első alvázas pickup, a Hilux testvérmodellje
Monumentális autó az 5,4 méteres VW Amarok
Két vonószem is van
Nettó 20 milliós autó a tesztelt modell. Hossza 5362x1917x1884 mm
Kiterjedése 5362x1917x1884 milliméter
Más a hátsó lámpa, mint a Rangeren
Extra a sportsbar
Kínos a botantenna
Az Aventura a csúcsmodell
1,19 tonna lehet a teherbírása,, a tesztautóé inkább 900 kg körüli
Feltűnő az utastérben a csend, a szubjektív sebességérzet kisebb a valós tempónál
Nagyon nehéz a motorházfedél, mégsem segít teleszkóp a nyitásában
Masszív az első MacPherson futómű
Merev hidas hátul, a hátsó differenciálmű felárért zárható
1 291 590 forintos extra az elektromos platóroló-mozgatás
Az alapverzió kapcsolható 4x4-es, itt ez automatikusan is működik
Bruttó 25 milliós autóhoz képest nem kiemelkedő, de összességében jó a minőségérzet
Hasznos a gombsor. A Rangerben praktikusabb a légkondi vezérlése
Alacsonyan van a hátsó ülés, ez más pickupokban is kényelmetlen

Kiterjedése 5362x1917x1884 milliméter, hosszán kívül szélessége és magassága is nyomasztó egy FIAT Seicento-ból nézve. A tengelytávolság 3270 mm, a Mid Blue metálfényezésű tesztautó gumimérete a legnagyobb gyári felnivel 275/45 R21.

Szemből teljesen más autó a tesztelt VW Amarok és a Ranger. A szélvédő persze egyforma, a külső tükör, az antenna vagy a tetősín is, ahogy a két első vonószem és a lökhárítóban kialakított fellépő helye is azonos, de néhány részletet leszámítva igen eltérő az orruk. Még a motorházfedelük is más, a Volkswagené szélesebb, a kerekek vonaláig ér.

Apró V6 jelzi a hűtőmaszk jobb felső sarkában a mezei négyhengereseknél százsor nemesebb motort, a platót pedig a Sportsbar nevű bukókeret díszíti, felárért. Ellenben egy ennyire drága autón több mint kínos botantennát látni a fülke tetején. A menet közbeni tetőterhelés 85, álló helyzetben viszont 350 kilót bírnak a tetősínek, egy korpulens pár is bátran hancúrozhat a tetősátorban.

Széria elöl a LED-fényszóró, nincs kínos halogénlámpás alapverzió. A testvérmodellek közötti különbség nem merül ki az orrban, hátul is jutott figyelem különböző lámpákra. A teherautók között megszokottnál sokkal gondosabb differenciálás mindkét autónak jót tesz.

Többféle gyári platódoboz rendelhető, nagyságrendileg közel kétmillió forintos összegért. A prémiumtermékként pozícionált autó egyik legvonzóbb felszerelése valahogy a csúcsmodell árába sem fért bele, de opcióként is megéri az árát. Az elektromos platóroló-mozgatás 1 291 590 forintos extra a cikk írásakor. Az utastérből, a platóhoz helyezett kapcsolóról vagy a slusszkulcsról működtethető redőny kényelme és gyorsasága nagyon sokat hozzáad az életminőségedhez, ha rendszeresen használod a rakteret.

A rakfelület mérete 1651 x 1584 x 525 mm, a kerékdobok között 1227 mm a távolság, így elfér keresztben egy szabványos raklap. Ebben a modellben erős LED-fény világítja meg az oldalfalban az igényes védőbetétes, elegendő csomagrögzítő seklivel ellátott platót. A rögzítőszemek terhelhetősége 400 kg.