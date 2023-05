Nappal melós, délután családi autó, mi az?

Ahogy megváltozott a pickupok vásárlóközönsége, és a felhasználás módja is – egy puccosabb pickup akár teljesértékű családi autóként is megállhatja a helyét – úgy változott az utastér is. Személyautósabb és nem utolsó sorban tágasabb is lett, már nem csak a telephely és munka közötti rövidebb távot lehet benne átvészelni, hanem hosszabb utakat is.

Az Amarokban pedig még a hátsó, korábban inkább csak erős kompromisszumokkal használható Ülései kényelmesek – hosszú távon még nem volt alkalmunk kipróbálni – és a hátsó sor padja is a komfortosabbak közé tartozik, de nem nyújtja egy személyautó szintjét.

Kifejezetten tetszett, hogy a pickupok felhasználóit nem próbálják meg hasbaakasztani a temérdek simogatni való felülettel, így a kormányon igazi gombokat találni az Amarokban, a lámpákat normális módon lehet kapcsolni és a VW a 8-as Golf bevezetésekor eldugott – átpakolták a lámpakapcsoló panelre – ablakfűtés gombja is visszakerült a helyére. Nagy kár, hogy a klímavezérlés gombjaira már nem tartottak igényt, pedig a Rangerben remekül működik, míg az Amarokban a hőmérsékletállítást az érintőképernyőn helyezték el.

Kormánya pont akkora, mint egy személyautóban, a borítása kellemes tapintású, és mögötte digitális műszerfal mutatja a különféle információkat, felszereltségi szinttől függően 8, vagy 12,3 colos méretben. Kijelzőből van még másik is, egy függőleges tájolású óriás a középkonzolon, ami 10,1 és 12 colos is lehet. A menüben nem igazán volt idő elmerülni, főleg a terepjárásra volt kihegyezve a bemutató, aminek a vezérlése a középkonzol tekerőgombjával végezhető, a további terepezéshez szükséges funkciók kapcsolói is ennek közelében helyezkednek el. Ilyen a hátsó tengely differenciálzára és a lejtmenetvezérlő.

A vezetési mód választógombja kicsit feljebb, az elektronikus fokozatválasztó elé került, ami a váltó, pedálérzékenység, hajtásbeállítás, kormányerő és a menetstabilizáló finomhangolásával teszi még könnyebbé az autó vezetését, a száraz aszfaltnál összetettebb körülmények között is.

Minőségérzet tekintetében az Amarok belseje teljesen korrekt és élhető hely, akadnak benne USB aljzatok – sőt, indukciós töltőfelület is – két kesztyűtartó, zsebek az ajtóban, pohártartók és 12, illetve 230 voltos csatlakozó is.