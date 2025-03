Pár apró változtatással letudták az utastér frissítését, legalábbis ami a GR SPort II kivitelt illeti. Ebben a komor, fekete színű berendezést kontrasztos részletekkel dobták fel, a fekete bőr – nyersbőr üléskárpitokat ezüstszínű varrással, a biztonsági övei pirosak, a műszerfal egyedi díszítést, a pedálok pedig aluborítást kaptak és apró, piros csík jelzi a kormány tetején a középállást. Emellett számos GR logó található a beltérben, a műszerfaltól kezdve a középkonzolion át a kormányig.

Belsején már látszik a kor, de ez egyáltalán nem jelent rosszat. Egyedül a hagyományos, girbegurba úton járó, hosszú váltókar tűnik régimódinak így 2025-ben, és bár a műszerfal mutatós, analóg műszerei, vagy a kézzel működtethető hagyományos rögzítőfék is klasszikus darab, mégis teljesen otthonos, jól használható a beltér.

Ebben valószínűleg az is benne van, hogy ez egy munkagép, aminek mindig működnie kell, itt nem lehet menübe rejtett klímavezérléssel, vagy óriási, érintésérzékeny felületen beállítható funkciótengerrel megbolondítani a vásárlókat. A Hiluxban minden ott van, ahol lennie kell, és úgy működik, ahogy azt a vezető elvárja.

A kabinban van hely bőven, el lehet pakolni a poharakat, telefont, és a könyöklőben, ajtóban is nagy rekeszek tölthetők fel úti holmikkal. USB töltőpontból viszont lehetne több is, cserébe 12 voltos aljzattal rendesen megszórták a belsőt. Az anyagminőség rendben van, a műanyagok, kárpitok láthatóan évtizedeket is kihúznak, és az összeszerelés is tisztességes, még terepen, komoly tempót autózva sem nyekkent meg az utastérben semmi.

Ülései kényelmesek, terepen is megfelelő az oldaltartásuk, az első sorban a hely is bőven elég, ami a második sorban sem kevés, de a kis belmagasság miatti alacsony üléspozíció, és a laprugón utazás már kevésbé szórakoztató, mint egy sorral előrébb. 190 centivel nekem egyetlen bajom volt a berendezéssel: a vezető oldalán is megtalálható, fejtérben lévő masszív kapaszkodó. Ebbe terepen autózva úgy ötpercenként vertem bele a fejem.

