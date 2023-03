Az Opel Calibra volt a kilencvenes évek egyik népszerű kétajtós kupéja, ami tömegautós alapokra (Opel Vectra) építve kínált a megszokottól eltérő, érdekes formát, kellemes menetteljesítményt, és menő stílust.

Az Opel Calibrából összesen nagyjából 240 ezer darab készült 1989 és 1997 között. Leggyakrabban 2 literes, négyhengeres motor került a kupé orrába, melyből a 8 szelepes változat 115, a 16 szelepes előbb 150, majd az Ecotec változat bevezetésével 150 lóerős volt. A csúcsmodell a 204 lovas turbó volt, melyhez hatfokozatú kéziváltó és összkerékhajtás is járt, hogy egész biztosan stabil maradjon 245 km/órás végsebességénél is. Ezek mellett a Calibra elérhető volt 170 lóerős teljesítményű 2,5 literes V6-ossal is.

Akkoriban még gerjedtek az emberek az ilyesmire, és a típus vonzereje nem múlt el a kétezres évekre sem. Ekkor a tuningcégek kedvenc alanya lett belőle. Rápakoláták a világ összes szárnyát, üvegszálas műanyagból készült lökhárítóját, és a létező összes árnyalatban kerültek alá LED-fények.

Jelenlegi bejegyzésünk tárgya, ez a vaskos “PERFORMANCE” felirattal ellátott darab is ebbe a kategóriába tartozna, ha a motorterében nem akadna egy 3,2 literes meglepetés. Ez ugyanis az Opel Signum motorja, ami komoly átalakításoknak köszönhetően 416 lóerőt és 531 Nm nyomatékot termel.

Így már nem is tűnik annyira poénnak a teljesítménymatrica, hiszen esetünkben tényleg vannak lóerők bőven.

Aki esetleg szeretne egy ilyen csodát a Halálos Iramban filmek első epizódjainak stílusában, az most 7800 euróért, vagyis 3 millió forintért csaphat lerá az Ebay oldalán.