Már az álló autóban is érezni, hogy jó lesz a műsor, miután megnyomod a piros feliratú indítógombot a középkonzolon. A sportülések remekül tartanak, a kormányt jó megmarkolni, és a váltógomb hűvös tömbje is ígéretes. Ideje indítani.

Kedves dolog, hogy kispolgári módon, spórolósan vezetve – lehet, de senki ne próbálja ki otthon – a motor és kipufogóhang csak hajszálnyival hangosabb, mint egy átlagos autóban. Persze sejteti, hogy mire képes, de ezt kulturáltan teszi, nem éri el a zavaró szintet még hosszabb autózás során sem. Viszont a kormányon lévő S betűs gomb megnyomásával letépi magáról az álcát és határozott hörgésbe kezd, miközben minden porcikája érzékenyebbé, idegesebbé válik.

Váltásoknál olyanokat dörren a kipufogó, hogy megkönnyezi, aki csak hallja. De persze a kormány mögül a legjobb a koncert. Pláne, hogy sport módban a visszaváltásoknál automatikusan érkező gázfröccsel teszi simává a kapcsolásokat a rendszer. Váltani élmény benne, egyáltalán nem hiányzik hogy az automata elvegye ezt az örömöt. Pontos, feszes a váltó, határozottan kattan a helyére, és pont olyan erőt igényel, hogy minden váltás öröm legyen.

De már egy szimpla elindulás is élvezetes vele. Amíg a lámpánál állsz, megoldható, hogy az autó rögzítse magát, de ahogy szúrod neki az egyest, majd ahogy elkezded engedni a kuplungot, már szabad is az autó. A 280 lóerő még biztonsággal élvezhető teljesítmény. Még nem pusztít el, de már nem érzed azt benne, hogy, ejj, de jó lenne még úgy 50-100 lóerő.

Ugyan én nem piszkáltam a futóművet, a kesztyűtartóban, saját dobozban lapuló szerszámra csak rápillantottam, pedig lehet, hogy érdemes lett volna a ránézni a beállításra. A felfüggesztés elég szigorú a sportos Focusban, a hétköznapi, családos közlekedéshez legalábbis egész biztosan overkill.

A kormány mögött nem nagy áldozat elviselni, hogy megérzed benne szinte azt is, amikor áthajtasz egy útburkolati jelen, de a hátsó ülésen, már nem annyira szórakoztató. Cserébe remekül fordul, szinte bármiylen tempónál, ha pedig már sok lenne a technikának, akkor finoman elkezdi tolni az orrát, hogy jelezze, kezd sok lenni a jóból.

A határozott kezelést igénylő közvetlen kormányzással, a príma váltóval és betonstabil futóművel roppant harmonikus az autó. Grammra mérhettek ki mindent, hogy ennyire jól és biztonsággal kezelhető, vadállatot hozzanak össze.

Nem fut be a fájdalmas kategóriába a sportos Focus fogyasztása sem. Legalábbis, ha a rengeteg élményhez viszonyítunk, amit nyújt az autó akkor egyáltalán nem sok a vegyes használat mellett összehozott – volt benne örömautózás és lakott területen kívüli kényelmes menet egyaránt – 10,65 literes fogyasztás. Ez ugyan több, mint a gyári 8 liter, de kit érdekel?