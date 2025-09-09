A Focus ST Azura-val találkozni olyan, mint amikor a lekvárok között, a hátsó sorban még találsz egy túlélőt a nagymamád, ki tudja mikor elrakott baracklekvárjai közül. Amikor már nincs, aki eltegye nyáron a gyümölcsöt, te szép fokozatosan megszokod a bolti lekvárt. Édes is, színe is van, és mivel nincs jobb, ezt eszed.
Na ilyen a Focus ST is. Amikor kezded megszokni, hogy már minden elektromos, vagy legalább hibrid, és váltó helyett már csak egy szomorú gombot találsz, amivel választhatsz, hogy előre, vagy hátra menjen az autó, akkor itt egy ilyen jószág. Három pedállal, zseniális kézi váltóval, egy pár mérgesen dörgő kipufogóval, házilag állítható sportos futóművel, 280 lóerővel. Valahogy itt maradt, most előkerült, és mi nagyon örültünk neki.
Külső
Nem bonyolult az Azura Edition receptje – amit csak nálunk hívtak így, máshol szimplán ST Edition néven futott -, kell hozzá egy Focus ST, amihez hozzáadtak még pluszba pár extra csomagot. Egész pontosan az ST Track csomag – 1,3 millióért ez tartalmazza a KW manuálisan állítható felfüggesztését -, a multimédiás, asszisztens, és téli csomagok kerültek az autóba, ez indokolta a csupán egyféle, egyedi kék színben létező különleges kiadás felárát. A szín mellett a karosszéria is fix, csak ötajtós változatban készült az autó, és váltóból is kizárólag manuális kerülhetett bele.
Maga a karosszéria 4393 milliméter hosszú, 1979 mm széles, és 1487 mm magas, tengelytávja 2,7 méter. Kintről nem csak a talajhoz látványosan közel hordott has – az ST alapból egy centiméterrel alacsonyabb a mezei változatnál, de ezt még további 2 centivel lehet csökkenteni a futómű otthoni piszkálásával – árulja el, mire képes a furcsakék Focus. Hanem az egyedi, speciális eljárással készített ultrakönnyű 19 colos könnyűfém keréktárcsák is, amelyek mögött rikító piros, Brembo márkájú féknyergek dolgoznak.
Látványos a tetőből hátrafelé elnyúló légterelő és az autó fenekéből kikandikáló két darab, tekintélyes átmérőjű kipufogó is. A fényes fekete, méhsejtmintás hűtőmaszk, a felnik közepe és az autó feneke is kapott piros, ST emblémát. Csak, hogy minden irányból látszódjon. A ajtónyitáskor előugró, csukott ajtóknál láthatatlan ajtóvédő nem esett áldozatul a súlycsökkentésnek, ez a sportos változatban is óvja a saját, és más autók épségét.
Belső
Komor, feketébe öltöztetett utastér vár a Focus ST Azura belsejében, amit a kormányon, váltószoknyán és a sportüléseken kék díszvarrások tesznek csinosabbá. Egyértelműen az első kagylóülések a leglátványosabbak a belsőben, amelyek AGR tanúsítvánnyal – a hátbarát kialakítást igazolják ezzel – is rendelkeznek. A háttámlával egybeépített fejtámla a magasabbaknak is kellő védelmet nyújt, az állítható ülőlaphosszúságú, ülések parádés oldaltartást adnak, még őrült kanyartempó mellett is.
Alul kissé lapított formájú kormányának perforált bőr borítása jó fogású, és telerakták igazi gombokkal. Többek között egy S jelűvel is, ami az egyik legfontosabb funkciót látja el, ez kapcsolja a sportos vezetési módot. Az anyagminőség jó, az üléskárpit okosan olyan anyagból készült, ami nem csúszik. Az ülésekre hímzett és a küszöbre került fém plakett Ford Performance feliratán és az alu pedálokon kívül más extra, a sportos génekre utaló jelzés már nem igazán tűnik fel a beltérben.
Műszerfala digitális, 12,3 colos képátlóval, természetesen változtatható grafikával. Igaz, ebből nincs sok, csupán kétféle, egy klasszikus és egy modernebb dizájnú. Viszont olyan információkat is képes megmutatni, mint az olaj hőmérséklete, vagy a turbónyomás. Head up display-ből csak a szerényebb kivitelű, az induláskor magát a műszerfal tetejére kihajtogató, plexire vetítős változat került az autóba. Bár a felület is kicsi és a vetített számok, információk is aprók, de ez még így is nagyon hasznos extra.
Szélesvásznú, központi kijelzője magasra került, a menürendszer teljesen érthető, logikus, nincs túlbonyolítva. Mindent tud, amit kell, egyedül a magyar nyelv ismerete hiányzik belőle. A klímavezérlés viszont sajnos csak az érintőképernyőről érhető el, és innen kapcsolható az ülés- és kormányfűtés is.
USB töltőpontból korosabb A-s és C-s is található benne, de választható 12 voltos, valamint vezeték nélküli töltőfelület is a telefon táplálásához. Pakolni a variálható belsejű, szükség esetén fedett tárolóvá alakítható pohártartóba is lehet, illetve könyöklőben lévő rekeszbe, de kisebb dolgok az ajtózsebben is elférnek.
A hátsó üléssorban 190 centis magassággal a térdem előtt két, a fejem felett egy ujjnyi hely marad még. Csomagtartója 375 literes ötszemélyes módban, a háttámlák ledöntése után viszont már 1320 liternyi térrel lehet gazdálkodni. A padlószint alatt nincs pótkerék, azt az ST Track csomag ütötte ki a helyéről.
Technika
Hiába tömték tele minden jóval a Focus ST legsportosabb változatát, az orrában dolgozó motorhoz nem igazán nyúltak. A 2,3 literes turbós, négyhengeres benzinmotor hangolásán nem változtattak, az ugyanúgy 280 lóerőt és 420 Nm maximális forgatónyomatékot nyújt a sofőrnek, mint a szimpla ST. Csúcssebessége 250 km/óra, és az autó 5,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre.
A varázslat az autó alatt van, az állítható rugóstagok formájában, amelyeket a Nürburgringen finomhangoltak a Ford mérnökei. A KW által gyártott, mindkét irányban állítható rugóstagokban az alap Focus ST-nél bő 50 százalékkal feszesebb rugókat találni, amelyek egy centivel csökkentik a szabad hasmagasságot. Ezen felül további 20 milliméternyit változtathat ezen a sofőr.
Állítható a csillapítás mértéke is, a berugózási tizenkettő, a kirugózás sebessége tizenhat fokozatban. Hogy ne kelljen iránymutatás nélkül, csak úgy random tekergetni, a Ford a vásárlónak egy segédletet is ad, amiből a vezető kinézheti, milyen körülmények között mi a helyes beállítás.
Vezetés
Már az álló autóban is érezni, hogy jó lesz a műsor, miután megnyomod a piros feliratú indítógombot a középkonzolon. A sportülések remekül tartanak, a kormányt jó megmarkolni, és a váltógomb hűvös tömbje is ígéretes. Ideje indítani.
Kedves dolog, hogy kispolgári módon, spórolósan vezetve – lehet, de senki ne próbálja ki otthon – a motor és kipufogóhang csak hajszálnyival hangosabb, mint egy átlagos autóban. Persze sejteti, hogy mire képes, de ezt kulturáltan teszi, nem éri el a zavaró szintet még hosszabb autózás során sem. Viszont a kormányon lévő S betűs gomb megnyomásával letépi magáról az álcát és határozott hörgésbe kezd, miközben minden porcikája érzékenyebbé, idegesebbé válik.
Váltásoknál olyanokat dörren a kipufogó, hogy megkönnyezi, aki csak hallja. De persze a kormány mögül a legjobb a koncert. Pláne, hogy sport módban a visszaváltásoknál automatikusan érkező gázfröccsel teszi simává a kapcsolásokat a rendszer. Váltani élmény benne, egyáltalán nem hiányzik hogy az automata elvegye ezt az örömöt. Pontos, feszes a váltó, határozottan kattan a helyére, és pont olyan erőt igényel, hogy minden váltás öröm legyen.
De már egy szimpla elindulás is élvezetes vele. Amíg a lámpánál állsz, megoldható, hogy az autó rögzítse magát, de ahogy szúrod neki az egyest, majd ahogy elkezded engedni a kuplungot, már szabad is az autó. A 280 lóerő még biztonsággal élvezhető teljesítmény. Még nem pusztít el, de már nem érzed azt benne, hogy, ejj, de jó lenne még úgy 50-100 lóerő.
Ugyan én nem piszkáltam a futóművet, a kesztyűtartóban, saját dobozban lapuló szerszámra csak rápillantottam, pedig lehet, hogy érdemes lett volna a ránézni a beállításra. A felfüggesztés elég szigorú a sportos Focusban, a hétköznapi, családos közlekedéshez legalábbis egész biztosan overkill.
A kormány mögött nem nagy áldozat elviselni, hogy megérzed benne szinte azt is, amikor áthajtasz egy útburkolati jelen, de a hátsó ülésen, már nem annyira szórakoztató. Cserébe remekül fordul, szinte bármiylen tempónál, ha pedig már sok lenne a technikának, akkor finoman elkezdi tolni az orrát, hogy jelezze, kezd sok lenni a jóból.
A határozott kezelést igénylő közvetlen kormányzással, a príma váltóval és betonstabil futóművel roppant harmonikus az autó. Grammra mérhettek ki mindent, hogy ennyire jól és biztonsággal kezelhető, vadállatot hozzanak össze.
Nem fut be a fájdalmas kategóriába a sportos Focus fogyasztása sem. Legalábbis, ha a rengeteg élményhez viszonyítunk, amit nyújt az autó akkor egyáltalán nem sok a vegyes használat mellett összehozott – volt benne örömautózás és lakott területen kívüli kényelmes menet egyaránt – 10,65 literes fogyasztás. Ez ugyan több, mint a gyári 8 liter, de kit érdekel?
Költségek
A jelenleg kombi, szedán és ötajtós változatban is kapható Ford Focus árlistája 11 270 000 forinttól indul, a legolcsóbb, ötajtós karosszériaváltozattal az egyliteres, 125 lóerős motorral, kézi váltóval felszerelve. 270 ezer forint pluszért kombiként is megvehető ugyanez, aki viszont négyajtósra vágyik, annak be kell érnie az 1.5 literes EcoBlue motorral és 115 lóerővel, viszont az indulóár ennél már 11 970 000 forint.
Az ötajtós 2.3l EcoBoost motorral felszerelt, 280 lóerős ST változat 15 430 000 forintba kerül hatfokozatú kézi váltóval, és 15 930 000 forintba hétfokozatú automatikus váltóval. Kombiként 15 820 000 és 16 320 000 forint a listaár, választott váltótól függően. A tesztben szereplő Ford Focus ST Azura Edition sajnos már egy kihalt állatfaj, így nem szerepel már az árlistán.
Fényezések közül a metálszínek felára 150 ezer, a Fashion metálfényezésé 190 ezer, a Prémium metálfényezés és az ST spéci metálja egyaránt 420-420 ezer forintba kerül. A fekete tetőfényezés 115 ezer, a B-oszloptól hátrafelé besötétített ablakért 70 ezer forintot kérnek. Az Azura Edition, míg lehetett kapni, csak ebben a kékben létezett.
A Ford aktuális árlistája itt található, a különféle csomagok, extra felszerelések részletei itt találhatók.
|A Ford Focus ST Azura és vetélytársai – Listaár, forint
|Ford Focus ST (280 LE)
|15 430 000
|VW Golf GTI (265 LE)
|16 089 120
|Honda Civic Type R (329 LE)
|25 355 000
Értékelés
Egyre kevesebb a Ford Focus ST Azura Edition-höz hasonló autó, sőt, a Focus maga is lassan eltűnik. A DataHouse adatai szerint 2024-ben csupán 623 Focus kapott itthon rendszámot, viszont Pumából 1334, Kugából 2101 darab került forgalomba. A tömegek láthatóan nem ilyenre vágynak, aki meg mégis, annak egyre kisebb választékból kell megtalálnia a kedvencét.
A Ford szerencsére azért még kínál izgalmas típusokat, még ha nem is ebben a kategóriában. Elég az elképesztő Ford Ranger Raptorra, a V8-as Ford Mustangra, vagy éppen az imádnivaló Ford Bronco-ra gondolni. Szóval, Ford emblémával bőven van mit szeretni, csak épp ez a földközeli, elérhető kategória válik szép lassan köddé. Kár.
|Mellette – Ellene
|
|