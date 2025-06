A jelenlegi, nyolcadik generációs Volkswagen Golf ikonikus sportváltozata, a Golf GTI eredetileg 245, jelenleg 265 lóerős; a még sportosabb GTI Clubsport kerek 300 lóerőt teljesít – őrület, ha belegondolunk, hogy az eredeti Golf GTI egy 110 lóerős motorral nyűgözte le a világot.

Ez persze a jelen szempontjából teljesen irreleváns volna, hiszen a mai Golf hatvan centivel hosszabb és fél tonnával nehezebb az elődnél. Csakhogy a sportos kompakt ferdehátúak (hot hatch) műfaját megteremtő modell pontosan ötven évvel ezelőtt mutatkozott be, ez pedig ünneplésért kiált.

Az autóiparban az évfordulós ünneplés általában limitált különkiadásokat jelent, és ez a Volkswagen Golf GTI esetében is így van. A fél évszázad tiszteletére összeállított Golf GTI Edition 50 egy héttel ezelőtt már bebizonyította, hogy fürgébb, mint bármely elődje (sőt, mint bármely eddig gyártott széria Volkswagen), most pedig a pontos műszaki részleteket is elárulta a gyár.

A Golf GTI Edition 50 a GTI Clubsport motorját kapta meg, de a teljesítményt 300-ról 325 lóerőre húzták fel; a nyomatéki csúcs 420 Nm (GTI: 370 Nm; GTI Clubsport: 400 Nm).

A mérnökök áthangolták az adaptív sportfutóművet, módosították a differenciálzár és a progresszív kormánymű beállításait. Mindehhez félslick abroncsokat társítottak, ami kivételes tapadást és semleges vezethetőséget eredményezett.

Ha ez a 15 mm-rel ültetett futómű kevés volna, opcióként megrendelhető a GTI Performance csomag, amelyet kifejezetten a limitált kiadáshoz állítottak össze. Elöl és hátul kb. 20%-kal feszesebbek a rugók, további 5 mm ültetést alkalmaztak, és a futómű bekötését is módosították.

A csomag része a titán hangtompítós R Performance kipufogórendszer, valamint a 19 colos kovácsolt kerekekre (‒3 kg / kerék) szerelt Bridgestone Potenza Race félslick abroncsok 235 mm-es futófelülettel. Az abroncsok vadonatúj fejlesztésűek: jobban tapadnak, mégis kisebb a gördülési ellenállásuk, ráadásul darabonként 1,1 kg-mal könnyebbek, mint a modell szériakivitelű abroncsai.

Komplett titán kipufogórendszer is rendelhető az Akrapovičtól, ami további 11 kg tömegcsökkentéssel jár.

A limitált kiadás felszereltsége is egyedi. Pirosak a biztonsági övek, az ülések természetesen kockás mintázatúak, az ülőfelületet Racing Green sávozás és műbőr betétek dobják fel. Új a GTI 50 logóval díszített kormánykerék, amelyen a hétfokozatú DSG váltót vezérlő füleket találunk.

GTI 50 logó díszíti a tetőszárnyat és a külső tükrök belső felét is, az ajtóküszöbök egyedi burkolatot kaptak. A tetőlemez fekete, akárcsak a tükörházak és a kipufogóvégcső. Oldalt piros-fekete átmenet díszít, bár más karosszériaszínek is kérhetők. Nem véletlen azonban, hogy a gyári videókon a piros példány szerepel ‒ kattints ide, és nézd meg a filmeket!

