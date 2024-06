A közismerten strapabíró AK-47-es gépkarabély lövedékével szemben is véd a Volkswagen Golf GTI, pontosabban azon példányai, amiket az SVI Engineering fejlesztett ki. Immár 20 éve foglalkozik páncélozott autók építésével a vállalat, mely 2004 óta piacvezetőként látja el Dél-Afrika biztonsági szolgálatait és kormányzati szerveit különféle gyors bevetési egységekkel.

Egyértelműen kilóg a sorból az SVI AK47 Golf 8 GTI, mivel a legtöbb esetben méretes szedánokra és SUV-kra bíznak ilyen feladatot. Ami azonban a kompakt ferdehátú mellett szól, hogy sokkal fürgébb: ez a 2,0 literes, négyhengeres benzinmotornak köszönhető, ami 245 lóerős teljesítményt és 370 Nm-es nyomatékot ad le az első tengelyre. Összkerékhajtással is elérhető a páncélozott Golf GTI: az R változat esetében 320 lóerőről és 400 Nm-ről beszélhetünk.

A képre kattintva galéria nyílik:

Plusz 340 kiló

Ugyanakkor a páncélozás 340 kilogrammnyi többletsúlyt jelent, például a gyorsulás rovására: a gyári adatok szerint a 8-as Golf GTI 6,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, míg az összkerékhajtású kivitelnek 4,7 másodpercre van szüksége – a két modellvariáns között lényegi különbség, hogy az előbbit hatfokozatú kézi, az utóbbit pedig hétsebességes DSG-váltóval szerelik.

Hogy mit is kapunk 340 kilóért? A B4+ besorolású védelem alappilléreit az utascellát körülvevő, 3,5 mm-es vastagságú acélbevonat és a golyóálló üvegek jelentik. Az üvegfelületek egy 300 mm-es területen akár négy, AK-47-esből kilőtt (7,62 x 39 mm-es) lövedéknek is képesek ellenállni – ennek okait nem kell magyarázni, de csak a vezetőoldali ablakot lehet leengedni, azt is csak félig.

Emellett a hátsó üléssor mögé egy páncélozott válaszfalat helyeztek be, így a csomagtérajtót nem kellett páncélozni. A költség- és súlyhatékony megoldást egy kamera egészíti ki, ami digitális visszapillantó tükörként funkcionál. A motortérben is a legkritikusabb alkatrészek kaptak védelmet az első sárvédők mögé beépített páncélzattal, valamint az akkumulátort körülvevő, golyóálló borítással.

(Több) tíz milliós tétel

Az SVI Engineering körülbelül három hónap alatt végez egy Volkswagen Golf páncélozásával, amit 649 500 randért vállalnak, ami a mostani árfolyamon csaknem 13 millió forintnak felel meg; az árban sem az áfa, sem pedig az autó ára nincs benne. Dél-Afrikában a Golf GTI-ért 804 ezer randot (kb. 16 millió forintot), az R-ért pedig 957 800 randot (kb. 19 millió forintot) kérnek el – vagyis körülbelül 30 millió forintot kell fizetnie annak, akinek egy páncélozott Golf minden vágya.