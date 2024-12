Szívszorító nekünk, hogy egy megemelt villanykrumpli is a Mustang nevet viselheti, ráadásul az új kupé és kabrió Európában részecskeszűrős, ami tompítja a kipufogóhangot, így némi szorongással indítottam be az autót. Egyetlen pillanat alatt porladt el minden aggodalmam, az új Ford Mustang is a jellegzetes mennydörgéssel kel életre. Beleremegnek a falak a V8 első életjeleibe. Akit ez zavar, választhat szomszédsimogató csendes üzemmódot az indításhoz, ami hasznos figyelmesség. A kipufogó négy állásából kettő produkál a hajtáslánc bemelegedése után hátborzongató ropogást és durrogást, ahogy kell.

Külön stop-start gombot kapunk és megvan a nélkülözhetetlen a lovacskás kapcsoló. Közvetlenül elérhető vele minden olyan funkció, amire nap mint nap vagy az összes motorindítás után szükséged lehet. Nem ártanaviszont egy elinduláskor aktív reteszelés a fokozatválasztónak, hogy ne legyen annyira könnyű D helyett manuális állásba áthúzni a kart, mert ritkábban használnám a kézi kapcsolást, mint ahányszor spontán ott landolt a fokozatválasztó.

Sejti szinten lelkesítő autó a tesztelt Ford Mustang. A hangja mindent visz és a motorjából megélne ugyan, de a többi része sem alibizés. Nagyon akarja a menést, a V8 gázreakciója szinte azonnali és különösen szép a hangja, amikor padlógázon, nagy terheléssel, de magas fokozatban és 1600 körüli fordulatszámról engeded húzni.

Szép ívvel épül fel a teljesítménye, rendesen emeli a téteket és egyre durvábban húz, ahogy 7000 fölé forog. Az erős motorfékhatás is jelzi, hogy komoly erőgép van az orrában, összesen nyolc és darabonként több mint 600 köbcentis hengerrel. Üzemmódtól függően a váltó feljebb kapcsolhat a fordulatszám-határon vagy hagyhatja letiltani a motort, ezt is okosan megoldották.

Kihúzatáskor a kis terhelésnél diszkréten rotyogó V8-ból kihozod az állatot. Rámar a benzinre. Izzik benne, hogy még, még, még. Tűzbe jön és tűzbe hoz, pokoli üvöltéssel festi alá a kijelzőn a kettessel kezdődő és háromjegyű számokat.

Kézzel kapcsolgatva némi rántással vált az automatika, finomabban működik, amikor rábízzuk a dolgot. Talán épp a sok áttételpár miatt a váltó néha kapkod, máskor álmos, szoftveresen lehetne tökéletesíteni a működésén. Rengeteg váltás történik a tíz fokozattal, a szűk ugrások miatt is gyorsul 4 tizeddel jobban 100-ra ez a verzió, mint a hatgangos manuális Mustang. A kupénak 4,9 mp az ideje automatával a kézi váltó 5,3 másodperccel szemben, a nehezebb kabrióké egységesen 0,1 másodperccel rosszabb.

Ostoba akadékoskodás nélkül kikapcsolható a kipörgésgátlás és a menetstabilizálás. Visszavonulásuk után az önzáró diffivel a Mustang pajzsra emeli benned a huligánt. Eleve a fánkrajzolás királya, kis tempónál nem is kell terhelésváltás vagy rákormányzás a megindításához, csak a gázadás.

És ott van még az orrát az első fékekkel megakasztó, de a hátsókat a fékpedál hatása alól mentesítő, egyszerre 15 másodpercig használható Linelock. Előidézni kicsit körülményes, de megéri, mert használatával 2-3 másodperc után gomolyog az izomautókat nemesítő gumifüst és mégsem kell a hátsó fékek ellenében gyilkolni a gumikat a hajtásláncnak. Az égig érő gumifüst csodája mindannyiszor megfiatalít.

Driftautóként küzdelmesebb a V8-as Mustang. Egy M4-gyel vagy GR86-tal sokkal könnyebb dolgod van, de itt a sikerélmény is értékesebb, ha a széles gumik ellenállását legyőzve, a szívómotor lineárisan növekvő erejével sikerül jól eltenni keresztbe.

Ám ez csak a Ford Mustang egyik arca. Kényelmes üléseivel és gazdag felszereltségével a fűtött kormánykeréktől a kupéban osztottan lehajtható (a kabrióban a vászontető miatt fix) üléstámlán át a 12 hangszórós B&O-audiorendszerig a Mustang akkor is kitesz magáért, ha nem vadulsz.

100-nál alig forog 1600-at a főtengely tizedikben, 160-nál is 3000 alatti a fordulatszám. A nyolchengeres erőmű nevetséges fordulatszámokon surrog 160-200 között, a városon kívül 10-14 literes fogyasztás is jelzi, mennyire nem feladat a motornak gyorsan menni autópályán.

Kár, hogy az úthibákra a nem is különösen nagy felnikkel darabosan reagál. Idővel talán sikerül úrrá lennie a Fordnak a belső tükör az idegesítő remegésén és a külső tükrök is nagyobbak leszek.

A városi forgalmat tűri, de nem támogatja a kupé a terebélyes tetőoszlopokkal rontott kilátás és a 12,2 méteres fordulókör miatt. Néha idegesítő a kormányzási beavatkozás is, ami nem kapcsolható ki a vezetési segédrendszerek közül. Figyelmeztetés és beavatkozás van a menüben, vagy csak beavatkozás.

Jó az üléshelyzet, rendesen tart az ülés és kényelmes is, bár feleennyibe kerülő autókban is van le-fel is állítható deréktámasz, ami itt csak ki-be mozgatható. A kicsit túl nagy átmérőjű kormány igényel annyi erőt, hogy érezd a tétet gyorsan menve az 1,8 tonnás autóval. A rásegítésben normál, sport és komfortos állást választhatunk.

Szép időben nagyon kellemes erénye az új Mustangnak, hogy nem kell a klímaberendezést kergetni, az autó képes felmelegítés nélkül befújni az utastérbe a kinti levegőt. Ennek járulékos előnye, hogy akár egy percen túl is szunnyadhat a motor az alapjárati motorleállítás fázisaiban, mérsékelve a környezetszennyezést.