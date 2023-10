Antracit szürke Alcantara és fehér bőr kárpitozást kaptak a sportülések, egy kabriónak pedig állati jól áll a világos utastér. Ezek az ülések az M4 alap sportülései, a karbonvázas, extra oldaltámaszos, aminek az ülőlapján még középen is egy pukli tartja helyén a lábaidat, a kabrióhoz is feláras. Kicsit kevesebb mint 6 millió forintért lehet megkapni őket, de jár hozzájuk a karbon-kerámia fék szett is elöl hatdugattyús nyergekkel.

Az alap sportülések tartása is remek, ezekben pedig nyakfűtés is van, ami egy kabrióban nagyon jól tud esni, a karbon ülésekbe viszont ilyet nem építenek. Minden tekintetben elég lehet az alap sportülés is egy ilyen autóba, tökéletesen testre szabható, ebben még mindig verhetetlenül jó a BMW.

Hátul ez a modell inkább csak gyerekeknek való, de még arra sem szívesen használnám, mivel a nyitott tetőhöz való széltörő hálót a második sorba kell bepattintani kézzel. Úgy pedig másnak nem marad hely, csak csomagoknak. Hedonista sportautó az M4, egy túrakabrió, így a helykínálatot, pláne a hátsót semmi értelme firtatni, minden a két első ülésre koncentrálódik egy ilyen autóban.

Már a 4-es sorozatot is elérte a belső frissítése, lecserélték a műszerfal első részét, így a hagyományos műszeregységbe épített kijelző és a külön szerelt multimédia helyett már egyetlen nagy, hajlított deszkára szerelt két kijelzőt kell néznünk magunk előtt. Az M4-ben is az volt az igazán jó korábban, hogy még klasszikus elrendezésű volt, hagyományosan tagolva, felismerhető és könnyen kezelhető részekkel. Ma már egy külön álló klíma panelje sincs, csak a digitális kezelhetőség maradt.

Dizájnban így már nem ad sokat, valahogy az az érzésem, hogy bármiben ülhetnék, ma minden új luxusautóban ugyanez a séma. A kijelzők képe ugyan szép, a grafika látványos, de elég hervasztó egy ilyen grafikát látni egy még hagyományos felépítésű sportmodellben.

Változtatható a műszerblokk megjelenítése, M Sport módokban 80-as évekre vált és eltűnnek a mutatók, amire ráfoghatjuk, hogy klassz látvány. Multimédiában most egészen erős a BMW 8. generációs fedélzeti rendszere, ez ebben a helyzetben főként az M-es beállítások miatt fontos. Annyi lehetőséget ad, amennyi gomb nem férne el sehol rendesen, és erre okos megoldás az M Setup menü.

Kormányzás, futómű, váltó reakcióidő és váltási keménység (összesen hat fokozatban állítható), motor karakter, fékrásegítés, menetstabilizáló és még az összkerékhajtás működése is állítható, utóbbi ki is kapcsolható. 2WD módban még azt is beállíthatjuk, mennyire legyen erős a kipörgésgátló rásegítése, ezt összesen 10 fokozatban lehet állítani.

Ezen végig zongorázni nagyon sok idő, de két tuti kombinációt ráprogramozhatunk a kormány vörös gombjaira, így később egy kattintásra átállítható az M4 a kedvenc üzemmódjainkra.