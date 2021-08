A kupéval ellentétben a kabrió kivitelhez csak a V8-as szívó benzinmotor választható, V6-os hibrid hajtáslánc nem. Az ötliteres szívómotor kicsit eltérő kivitelben az RC F és GS F kivitelben is nagyot alakított, akárcsak most. Az LC-ben jelenleg 464 lóerős, 4800-as fordulat mellett pedig 540 Nm nyomatékkal bír a könnyűfém motor, amely közvetlen és szívócső-befecskendezést is felvonultat a szelepkokszosodást megelőzendő.

A feltöltő nélküli lét legkedvesebb tulajdonsága a gyönyörű V8-as hangélmény, amit egy rezonátorcső segít a műszerfalpanelen keresztül, illetve a magas fordulatszámon nyitó kipufogószelep erősít. Az ettől eltérő, zavaró hangokat aktív zajkioltás próbálja mérsékelni a hangszórókból kibocsátott megfelelő frekvenciákkal.

A V8-ashoz kizárólag egy tízfokozatú automata váltó párosítható, valamint jár a Torsen-rendszerű önzáró differenciálmű is, hogy ne ontson füstfelhőt magából az ívbelső abroncs – olcsó autó módjára. A jó tapadáshoz a drága, kettős keresztlengőkaros futómű, valamint a széles abroncsok is hozzá járulnak (elöl 245/40, hátul 275/35 méretben).

A merevtető elhagyása mindig plusz merevítéséket hoz magával, így van ez a Lexus esetében is, amely többek között egy hátsó toronymerevítővel tartalmaz többet a kupé kivitelnél. Könnyebb ezektől a megoldásoktól nem lett a kabrió, meglehetősen masszív, 2110 kilogrammos (kupé: 1935 kg) tömeggel bír. A 270 km/órás végsebességen ez nem ront, a 0-100-as sprintidőn ellenben igen – itt plusz háromtized a lemaradás, kereken 5 másodperc szükséges hozzá.

Szintén a kabrió sajátossága az elektronikus mozgatású vászontető, amely 15 másodperc alatt nyílik és 16 alatt záródik – menet közben akár 50 km/órás sebességig.