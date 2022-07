Mély ülés, digitális műszeregység és magas mellvéd fogad az utastérben, a kétféle Burmester-hifi közül az egyszerűbbel, amiről csak az extralista árulja el, hogy van eggyel jobb is. Körülnézve megfog az az igényesség, amivel a Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ sok drága autót maga mögé utasít. A világos bőrrel borított kormánykerék koszérzékeny lehet hosszabb távon, de a 6000 km-es tesztautóban még tiszta volt.

Rengeteg nézete van a 12,3” képátlójú digitális műszeregységnek, mi viszonylag keveset használtunk közülük, így a Track Pace is csak pihent. Hasznos a nagy térképes verzió és sokat segítenek a külvilágról az orrkamera képére rávetített nyilak is, amelyek a lekanyarodás helyét jelzik navigálás közben.

Érzésre ez úgy sportautó, hogy AMG-ként is inkább Mercedes a lelke mélyén, tehát a kényelme a sportkocsik között nettó kifogástalan. Egészen kiválóak az első ülések, alacsonyra engedhető pozíciójuk, az állítási tartomány, a párnázás és a masszázsprogramok működése is csillagos ötös. Az ülésszellőztetés az első két fokozatban is hatékony, a hármas ventilátorállást kerülve halk is. A rekkenő hőségben nem használtuk a kormányfűtést és a meleglevegő-befúvást a fejtámlák tövéből, de hidegebb időben a volánfűtés és az Airscarf is kellemes lehet.

Feszes ugyan és határozottan fogja a karosszériát, de a 21-es kerekek ellenére sem üt és vagy ráz a futómű. Zárt tetővel a zajszint nem vészes, a gazdagon bélelt vászontetővel viszonylag halkan lehet gyorsan utazni.

Talán az a nyugalom mond el legtöbbet a Mercedes-AMG SL karakteréről és képességeiről, ahogy enyhe forgalomban a német autópálya sebességkorlátozástól mentes szakaszán 240-250-nel gurul, biztos egyenesfutással, elfogadható szélzajjal, ehhez a sebességhez méretezett fékekkel. A szélzúgást a háromrészes tetőbe integrált zajcsillapító réteg mérsékli.

Egészen mesteri az AMG SL abban is, ahogy a nyitott tetős autózás örömeit celebrálja. Felhúzott oldalablakkal és felhajtott szélfogóval 130-160-nal simán utazhattok nyitott tetővel, ha bírjátok a szélzajt. A telefon-kihangosítás is jól használható kabriózás közben. De ha arra vágynál egy mámoros nyári éjszakában, képes rendesen rád zúdítani a menetszelet, megvan az a kabrióélmény, amitől kipirulva érkezel.

M177 a négyezres motor kódjele, megérdemli, hogy megjegyezzétek. Letaglózó az ereje, brutális a nyomatéka, szépen épül fel a teljesítménye. Érzéki rezgéseivel folyamatosan jelen van, tényleg az autó szíveként működik. Az üzemmeleg hajtáslánccal a fék és a gáz együttes nyomva tartásával, sportmódban aktiválható rajtprogrammal a kilövés mellbevágó élmény.

Akkor borul a koncepció, ha tényleg nagyon gyorsan mennél vele országúton. Ilyenkor az SL hajlamos az első kerekeivel elengedni az ívet, csak egy picit, de máris bizonytalanabbá és kiszámíthatatlanabbá téve az autó reakcióit. Nem érdemes az ívekbe belefékezve, a súlypontot előrébb billentve majd a lassulással párhuzamosan a féken könnyítve elfordítani. Jobb gázzal venni a kanyarokat, ez sokat javít a mozgásán.

Lehet, hogy nem felesleges a motor alá rendelhető, mintegy két kilogrammos, szénszálerősítésű műanyag légterelő elem, amely 80 km/óra felett 40 mm-t süllyedve fokozza az első kerekek leszorítóerejét a Venturi-hatással.

Ha valóban hajtod, az automatikus váltó Sport+ üzemmódban is tovább tétovázik annál, amit sportosnak gondolunk, az agresszív vezetés idegen az autónak. Amit egy AMG GT a kormányzás pontosságában és főleg visszajelzéseiben tudott, azt közel sem sikerült átmenteni ide.

Tehát a deres halántékú urakhoz és dámákhoz hangolt elődöknél jóval sportosabbá vált az AMG-hez rendelt SL és jobban támogatja a gyors tempót, de továbbra sem sportautó. Legyen elég annyi, hogy lehet vele gyorsan menni, de az autó súlya és szélessége sem kedvez a szélsőségesen sportos vezetésnek.

Amúgy is a csatazaj a legjobb az SL-ben. Vérforraló durrogást és ropogást rendez a kipufogó majdnem minden váltáskor, ha a megfelelő üzemmóddal vagy a nagyon praktikus forgókapcsolóval felszabadítjuk a kipufogóhangot.

Ezzel a tekerentyűvel a bal alsó kormányküllőn az összes fontos paramétert gyorsan előhívhatjuk, itt lehet például nyitni-zárni a hátsó szárnyat, több lépésben kikapcsolni az ESP-t, átváltani kézi váltásra és viszont.

Sötétben a nagyfelbontású fényszóró, a Digital Light parádésan dolgozik. Kicsit lehetne gyorsabb a szembejövők vagy a megelőzött autók miatt visszavett távfény újbóli ráengedése az útra, de ezt leszámítva a megvilágítás erőssége, színe és a fénykéve hossza is méltó az SL-hez.