Ebből az autóból nem akartam kiszállni – Toyota GR86

Piros padlószőnyeg? Mikor láttunk ilyet utoljára egyáltalán autóban, nemhogy rendes sportautóban. Ez óriási hangulatot csinál a komor fekete belsőben, kerül az ajtókra és az ülésekre is egy kis piros, így egész sok a fantázia idebent. A tér szűk, milyen legyen? Ez még gran turismónak is kicsi, rendes sportautó a GR86, nem arra tervezték, hogy hosszú utakra induljunk vele megpakolva cuccokkal vagy barátokkal.

Ezért a hátsó ülés is csak jelzésértékű, tökéletes táska- vagy kabáttároló, de a mélyített ülőhelyekben a napi bevásárlás is biztos helyen lesz. Fontosabb az első sor, ahol két tökéletesen formázott sportülésben ülhetünk. Kézi állításúak, mert könnyebb, mintha elektromos lenne, a tömésük kemény, de nem túlzottan, az oldaltartás masszív, az ülőlap pedig pont elég hosszú, ki is hagyták róla az állítási lehetőséget.

Anyagaiban rengeteget fejlődött. Toyotán felüli a műanyagok minősége, a puha Alcantara betétek is nagyon jól állnak a szűk beltérnek, a kapcsolók jelentős része pedig teljesen egyedi, nem egy meglévő alkatrészekből összeállított utastér ez, ami mindenképp jó pont.

Minden, ami fontos, azt tökéletesen pozicionálták, így a kormány, a kézifék és a váltó egy araszon belül vannak. A Toyota veszi a fáradságot, hogy a balkormányos autókban is a kormány és a váltó közé kerüljön a kézifék, a Mazda tanulhatna tőlük. Egészen apró a kormány, érdekes módon ez a régi darab tökéletes fogással és ahogy kell, pontosan függőlegesen áll.

Mögötte digitális kijelzőt nézünk most már, ami alapvetően egy középre helyezett kerek fordulatszámmérő, de Track módban és kikapcsolt kipörgésgátlónál megváltozik. Kerek helyett egy 80-as évek stílusú, emelkedő sávon fut a fordulatszám, ahogy túlszalad a 7000-en, már sárga, felette piros, így perifériából is tökéletesen lehet látni. Mindig látjuk jó nagy karakterrel írva az aktuális fokozatot is, ennél többre nincs is szükség. Bal oldalon lehet köridőt mérni, ha meg nem sportolunk, akkor a fogyasztást, az autó lényegéhez egyik sem tesz hozzá érdemben. Jelzésértékű a multimédia, arra jó csak, hogy a telefonunkat tükrözze.

Ebben a térben szinte minden funkcionális, de nem vetették alá a minőségnek és ez nagyon jó pont, erről elhiszem, hogy 15-20 év múlva is ilyen lesz. Mivel kevés a hely, akadnak azért gondok, a kormány apró gombjai például túl közel kerültek a karimához, így minden izgatottabb kanyarnál telefonálásba kezdtem, a könyöklő tárolójának gombja pedig pont oda esik, ahová támaszkodnék, ezért akaratlanul is folyton kinyitottam. Apróságok ezek, sokat nem is érdemes foglalkozni velük.