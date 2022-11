Jelenleg egyféle Lotus Emira kapható hazánkban. A First Edition kivitel az AMG négyhengeresével 39 720 000 forintról indul. Mivel jelenleg a Lotus a First Edition kiviteleket gyártja mindkét motorváltozatból (ami a V6-os benzinessel rég elfogyott), most nem lehet hathengeres, kompresszoros Emirát rendelni Magyarországon és másutt sem.

2023 februárjában lehet érdemes újra rákérdezni az importőr Gablini csoport pesti szalonjában a V6-ra, mert akkor megnyílhatnak rendelési helyek a szerényebb alapfelszereltségű hathengeresre, amely a négyhengeres First Edition modellnél várhatóan milliókkal alacsonyabb alapárról lesz rendelhető és persze kiegészíthető mindenféle extrával, ahogy a prémiummárkáknál szokás.