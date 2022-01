Reméltem, hogy a régi japán iskola nem bukkan fel újra, de a Toyota Supra is képes némán nekimenni a virágládának, mert a tolatókamera képét nem egészíti ki a parkolássegítő pittyegése. Hosszabb utakon, főleg téli időben fog hiányozni a hátsó ablaktörlőlapát és az adaptív tempomat is.

Megéri behajtogatnod magadat a Suprába és megküzdeni a rossz kilátással. Mintha sisakrostélyon néznél ki, előrefelé látsz valamit egy nem túl széles sávban, oldalra nem sokat, hátra alig, de a kanyarok, a féktávok és a megelőzendő autók úgyis előtted vannak.

Egy Suprát, legalábbis az adaptív tempomat nélküli kétliterest, nem lehet melléktevékenységként vezetni. Akkor is sportautó, amikor nem közlekedsz vele sportosan. Ez nagyon intenzív együttélést jelent, mert megvezeti a kerekeket a nyomvályú, ütve bekoppannak az úthibák, kicsit megdobhatja egy úthiba, közben a motorja és a gördülése is elég hangos. A J29-es Supra folyamatos figyelmet követel.

Rövidek az alsó fokozatok, szabálytisztelően autózva 28-30-nál negyedikben, 37-nél ötödikben van a váltó, ha a szoftverre bízzuk a kapcsolást. A gyorsan és finoman kapcsoló váltóval 130-nál 2060 körüli a fordulatszám nyolcadikban.

Az ötödik generációs Toyota Supra tökéletesen kézben tartható, eszményi az egyensúlya, ami azért is nagyon nagy szó, mert a GR Supra tengelytávja 9 centivel rövidebb, mint a Yarisé. Úgy sikerült rendkívül nyugodt és magabiztos útfekvéssel felruházni, hogy ezt nem sínyli meg az agilitása.

Ha épp nincs hozzá egy néptelen reptered, a Suprával sokkal könnyebb értékelhetőeket farolni, mint az MX-5-tel vagy a Mach 1-es Mustanggal. Igazi varázslat vele kicsit nedves országutakon felfelé kaptatni, ahol kis gázra a kanyar legelején keresztbe tudod rakni és meseszépen fűzhetők vele az ívek.

Nem kell neki erőszakos terhelésváltás és nem kell bőszen rárúgni a gázra, hogy meginduljon a feneke. Kis billentés gázelvétellel, adekvát gáz és engedheted visszapörögni a kormányt. Abba már bele sem gondolok, mit tudhatna ez az autó, ha kuplungos volna, de sajnos nem kapható belőle kézi váltós. (A BMW Z4 197 lóerős alapmodelljéből, az sDrive 20i-ből létezik kézi váltós.)

A Suprában minden őszinte és valódi, arányos a gázreakciója és metszően pontos a kormányzása, amitől szokatlanul könnyű egyensúlyban tartani a kormányszöget és a hátsó kerekek túlpörgését. Sokkal hálásabb driftautó, mint a középmotoros A110S, cserébe az Alpine még kezesebb és gyorsabb, amikor íven autózol.

Mindehhez teljesen elfogadható a hangja is, pedig egy keveset forgó négyhengeres turbóval is lefojtott hangja hálátlan partner a hangélményhez. Mesze van a sorhatostól, hogy is ne volna, de amit kapunk, az értékelhető aláfestés, ha magányos farkasként űzöd kanyargós országúton.

Igaz, hogy ez a motor 82 lóerővel és 100 Nm-rel kevesebbet tud, mint a tavaly tesztelt hathengeres, de a GR Supra 2.0 egy mázsával könnyebb is a háromliteresnél. Négy hengerrel is átütően gyorsul, nem fullad ki túl korán. A berepülésben segít a gyorsan működő és kellemes átmenetekkel dolgozó távfény-automatika is.