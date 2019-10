2014-ben beszélték le a BMW-vel közösen a Toyota GR Supra alapvető paramétereit és ebből következően a keleties vonalú héj alatt tényleg szinte minden csavarja a bajoroktól jön. Ez rengeteg felbukkanó logóból, cikkszámokból vagy a kis táblácskából is látható, amin ott figyel a Manufactured by Bayerische Motoren Werke AG felirat. Maga a platform is a szabadon igazítható CLAR (Cluster Architecture), amit minden hosszmotoros, alapvetően hátsókerék-hajtású BMW használ.

Ha az oviban is a 4A-FE meg a 3S-GE görbéit rajzoltad, akkor ez a rész biztosan nagyon fájni fog, de essünk túl rajta: az A90-es Suprában nyoma sincs a 2JZ-nek. Helyette a B58B30 kódú 3 literes, sorhatos motor van a gépházban, amit egyetlen, fix lapátgeometriájú turbóval fújtak meg. Persze, a szívó és a kipufogó oldalon is változó szelepvezérlésű és még benzines részecskeszűrő is van rajta, hogy tiszta legyen.

340 lovat mondanak rá a papírok, de eddig minden mérésre hozott jó meglepetést a hathengeres. Mintha csak egyetlen automata lenne az egész Földön, a Suprában is a ZF hagyományos, 8 sebességes váltója van.

MacPherson az első futómű, hátul ötlengőkaros a felfüggesztés és itt a két kerék között hála égnek aktív önzáró differenciálmű van. Ez az elektronikus vezérlésű diffi 0 és 100% között fokozatmentesen zár. Ennek az egésznek igazából annyi a lényege, hogy sperres.