Baloldalon elfordítom a slusszkulcsot és máris bódítóan duruzsol a négyliteres boxer, aztán végigzongorázom a gombokat a megfelelő sorrendben. Elsőnek a start-stopot lövöm ki, nehogy egy boxkiállás alkalmával megpróbálja megmenteni nekem a bolygót. Az első menetben még csak könnyen mozog, kicsiket üt a Cayman GT4, de már érezni, hogy a megfelelő olajhőfokkal nem lesz kegyelem a ringben.

Két kilométernyi hosszú a Knockhill Racing Circuit, van benne 60 méter szintkülönbség, ami magával hozza azt is, hogy a legtöbb kanyar egész egyszerűen beláthatatlan. Technikás pálya, amin erkölcstelen módon ki tudja élni magát a GT4. Az egészben talán az a legelképesztőbb, hogy mennyire intenzíven kommunikál. Mindig ott van a kormányon, hogy mi történik az első kerekekkel, így a rágógumivá hevített Cup 2 utolsó morzsányi tapadását is tökéletesen érezni. Zseniális, ahogy érzésre a saját középpontja körül fordul a Cayman GT4, ebben azért bőven van szerepe a nyomatékvektorozásnak is.

Célegyenes ráfordító előtt egyszerűen kívánja a kettest, amit automata gázfröccsel (Auto Blip gomb) ünnepel meg. Finom élvezeti cikk a hatsebességes sportváltó. Mesterien kigrammolt erőivel, szűk kulisszájával ágyaz meg az örömautózásnak és a precíz fokozatcserének.

Négyezernél kezdődik az igazi koncert, a hathengeres egyre idegesebben reszel, ez pedig egészen részegítő. Pillanatok alatt megtölti a kis kabint a lelkesítő hangorkán. Kívánja, hogy jobban túrjak a gázba, szakítson, csapja meg a G-erő. A célegyenesben hatezertől mintha Vaszil Lomacsenko ütné a fordulatszámmérő tűjét nyolcezerig, olyan villámgyorsan forog bele a tiltásba. Addiktív, ahogy a hergeléssel egyre haragosabb és élesebb lesz.

Adrenalintól részegen pedig talán el is mértem a féktávot az egyenes végén. Szerencsére a karbon-kerámiák bírják a gyűrődést. Sőt, akkor fognak csak igazán, ha nagy tétet pakoltunk az asztalra. Páratlan balansza van a Cayman GT4-nek. A lent fekvő középmotor és a bitang futómű miatt nagyon ösztönösen irányítható és rettentően jól uralható akkor is, amennyiben elmentünk a határig. 420 lóerő még sosem volt ennyire csodásan autózható, a pilóta itt tényleg zsigeri szinten lesz része a gépnek.