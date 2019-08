Mint azt már a teszt elején említettem, a Z4 M40i nem arról szól, hogy lámpától lámpáig milyet lehet gyorsulni, vagy 200 felett levillogni mindenkit az autópályán – holott ezeket is könnyedén abszolválja -, sokkal inkább arról, hogy amikor beülsz, lenyitod a tetőt, laza gázfröccsel indul a motor és már az első kilométer után kikapcsolsz, átadod magad a vezetés élményének, de nem úgy, hogy közben minden kanyar megizzaszt.

Persze arra is képes ez az autó, hiszen az M-es futóműnek köszönhetően nincs orrtúrás, úgy fordul be akár nagy sebességgel is az élesebb kanyarokba, mintha egy jégcsákányt akasztottál volna a földbe. Az autó farát sem egyszerű táncba vinni, kegyetlen stabil, és ez bizony jórészt a Michelin Pilot Super Sport abroncsoknak köszönhető , amik valami brutálisan tapadnak ha már elérték a megfelelő hőfokot. Sport+ üzemmódban sem érezni azt, hogy meg akar ölni az autó, kellemesen lehet fűzni egymás után a kanyarokat, de a legjobb az, amikor csak krúzolsz és élvezed a napsütést, a kipufogó pedig minden gázelvételnél/visszaváltásnál olyanokat csattan és durran, hogy nem csak te, de a világ is visszamosolyog rád.

Autópályán, nyitott tetővel az optimális sebesség 125 km/óra. Ennél a sebességénél még ordibálás nélkül lehet beszélgetni, vagy kellemes hangerőn zenét hallgatni. E felett már igazi dobhártyagyilkos széllökések bombázzák a füled, főleg akkor, ha magasabb vagy mint 185 cm.

Amire nagyon oda kell figyelni, ha hosszú távon, napsütésben kapbriózól, hogy legyen mindig sapka vagy kalap a fejeden és a naptejet se felejtsd el felvinni a stratégiailag fontos helyekre. A nők pedig nem csupán divatból viselnek sálat ha kabrióznak, a hosszú hajat bizony nem árt kordában tartani, és van az a hosszúságú haj, amikor kevés egy kalap.