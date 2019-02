Ebben a filigrán autóban intim közelségben van az utas. Azzal jó megosztani a teret, akinek a combjához szívesen hozzáérsz, mert ez nehezen kerülhető el, amikor a jobbkormányos japán eredetihez kitalált, a jobb elöl ülő felé görbülő kézifékkart megmozdítod.

A kereszthurkás ülésborítás az olasz sportautók aranykorát idézi, de elég kínos, hogy a huzat már most külön él a szivacstól. És ez nem az olaszok slampossága, mert ezt az autót is a Mazda gyártja Hirosimában. Torinóban csak az Abarth-ornamentika kerül fel az autóra.

Szép az Officine Abarth feliratú plakett, a fémtáblán az autó sorszámával. Kell is a púder, mert belül minden az MX-5-ből származik, benne az álló helyzetben érintőképernyős, menet közben csak a központi tekerentyűvel használható kijelzővel és menürendszerrel.

Nagyjából öt másodperc alatt nyitható-zárható a vászontető, ez az MX-5 csodáinak egyike. A ponyva nem vesz el helyet a csomagtartóból, amely zegzugos és csak 140 literes, de a külső zsanérral nyíló fedélnek hála ez a kis tér értelmesen kihasználható.

124 Spider: ez nem Zsiguli

1960-as évekbeli olasz roadsterről hallva sokan automatikusan az Alfa Romeo Spiderre, a Diploma előtt c. Dustin Hoffman filmben megörökített Duettóra asszociálnak. Pedig volt ott más is, ami emlékezetes. Például a FIAT 124 Sport Spider vagy Spyder. (Utóbbi írásmód is elfogadható, mert az Egyesült Államokba exportált autók egy részén ipszilonnal szerepelt a típusjelzés, bármilyen furcsa is.)

1966 és 1985 között készült a hátsókerék-hajtásos sportmodell, kupé karosszériával vagy nyitható vászontetővel. Állítólag minimum olyan jó autó, mint az Alfa Spider, amit sajnos nem tudok saját tapasztalatból megítélni. Lada-buzik mindenesetre azt mondhatnák, hogy jók voltak az alapjai. A technika a szovjet licencmodell alapját is adó 124-ből ered, de két vezérműtengelyes motorokról a Ladákban csak álmodhattunk.

89 lóerős volt az 1,4-es, 110 az 1,6-os benzines, amit a 125-ből vett át a gyártó. A csúcsmodellben, az Abarth Spidereuropában a kétliteres kompresszoros motor 135 lóerős. A típus hosszú pályafutás során sokféle típus motorját használta benne a FIAT, például az Argentáét is.

Észak-Amerikában nagyon szerették ezeket a kis roadstereket akár olasz, akár brit gyártásból. Csak a 124 Sport Spiderből megvettek 170 000 darabot az Egyesült Államokban. A siker alapeleme volt a szemrevaló karosszéria, amit a Pininfarinától rendelt meg a gyárt. A designer maga a nagy Tom Tjaarda, aki a Ferrari 275 GTS, vagy egyik kedvenc autóm, a monumentális V8-asokkal repített Iso Fidia formáját jegyzi. Az utolsó fellobbanás a Pininfarina Spidereuropa volt, vastag gumibetétes lökhárítókkal. 1982-től a kiöregedő modell gyártását a FIAT kiadta a formatervezőnek, a Pininfarinánál 1985-ig készült a roadster Spidereuropa néven.