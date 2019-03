Annyira sokáig húzta a Toyota a Supra bemutatását ilyen-olyan előzetes információk képek, álcázott autók csepegtetésével, hogy a végeláthatatlan felvezetés után a kocsi nem üt akkorát, mint üthetett volna, ha nem nyújtják el rétestésztává a premiert.

De egyetlen autó sem tehet a gyártó kommunikációs stratégiájáról, az A90-es Supra így is, úgy is érdekes nekünk. 17 év után támad fel egy kultikus sportautó, Genfben végre álcázás nélkül láthattuk és májusban valószínűleg vezetni is fogjuk. Az első találkozás és a műszaki paraméterek alapján úgy festett, hogy ez inkább Celica-utód, semmint Supra-örökös, de ne legyen igazunk.

340 lóerős a BMW-től átvett sorhat, a Z4-ben a kódjele B58M30 01. Beugorhat a helyére a 2JZ-GTE, a 2002-ben kifutó Supra klasszikus turbómotorja

Beülünk az autóba és a videón megmutatjuk Nektek, miért tűnik úgy, hogy ez az autó sokkal inkább BMW, mint Toyota. Mindkét motorja, a kétliteres turbós négyhengeres és a 340 lóerős sorhat is a BMW-től jön, ahogy a technika többi részét is a G29 kódú Z4 adja a GR Suprának (Gazoo Racing). Azonos a gyártási helyszín, a Magna üzeme Graz-ban, de az idegen génállománytól ez még kiváló sportautó lehet. Legfeljebb nem Suprának kellett volna nevezni. Ti mit mondotok rá? Nem jó ez így, jobb a semminél, jó ez így vagy csak így jó?

