Nem csak a szélesebb hátsó nyomtáv és az új fokozatválasztó kar az újdonság a 911-esben, van még más is. Továbbra is kizárólag turbómotor hajtja a kabriókat (a szívó egyedül a kupé RS kiváltsága ), amely a most próbált Carrera 4S esetében egy soros, hathengeres, háromliteres boxer a korábbinál nagyobb feltöltőkkel – 450 lóerős (+20 LE az elődhöz képest) teljesítménnyel és 530 Nm-es nyomatékkal.

Teljesítményleadása továbbra is inkább egy izmos, nagyköbcentis szívómotorra emlékeztet – így kifejezetten kellemesen adagolható, jól érezhetően és lépcsőzetesen jön meg az ereje ahelyett, hogy egyből a nyakunkba szakadna. Turbólyuk a 2300-nál érkező nyomatékcsúcs ellenére sincs a kabrióban, az új duplakuplungos automata váltóval nincs késlekedés, minden pillanatban bőséges erő áll rendelkezésre.

A korábbi hétfokozatú PDK váltóról is csak a legjobbakat mondhattuk, a Porsche mégis lecserélte azt, és helyébe egy még fürgébben kapcsoló nyolcfokozatú egységet állított hosszabb végáttétellel (Vmax: 306 km/óra). Versenypályán nem volt lehetőségünk kipróbálni az új kabriót, de az Athén környéki szerpentineken tapasztaltakból jó eséllyel kijelenthetjük: ott is megállja majd a helyét, nem csak a belvárosi araszolás közben. Továbbra is 50 km/órás sebességig nyitható az áttervezett vászontető – mindössze 12 másodperc alatt.

Világújdonság a WET (azaz nedves) vezetői mód, amelyet a kormányon elhelyezett forgókapcsolóval is kiválaszthatunk, de nedves úton való haladáskor magától is aktiválódik az aszfaltról felverődő víz hangjára, amelyet a kerékdobokban elhelyezett mikrofonokkal érzékel. Ilyenkor úgy változik a teljesítményleadás karakterisztikája, a hajtáslánc úgy variálja az erőelosztást, hogy a csúszóssá vált úton is a lehető legnagyobb tapadás legyen elérhető.